סקר המנדטים המפתיע: "אין סיכוי שזה קורה"

‏איש העסקים ופיל המחאה אילן שילוח, התייחס היום (שני) לסקר המנדטים הדרמטי שפורסם אמש בכאן 11, שהציג כי המפלגות בראשות סמוטריץ', וינטר, הנדל וזליכה עוברות את אחוז החסימה.

בדבריו כתב שילוח: "אין סרט ש-4 מפלגות האלו יעברו. 1 בטוח לא תעבור, 2 בסבירות גבוהה לא יעברו. אם מחנה התיקון יעבוד יחד ננצח אם ישר ימשיכו בניסיונות שלהם לשאוב מנדטים מהדמוקרטים ביחד וישראל ביתינו ולא יביאו מנדט אחד של הימין יהיה קשה.

‏הרשימה של ישר מכילה 8 מנדטים של דתיים שאולי מנדט 1 יגיע מציונות דתית, היא מכילה אנשים שבעד ההפיכה המשפטית, היא מכילה סילמנים ושיקלים ומהווה סכנה למאבק המשותף".