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הפיגוע בשומרון

צפו בתיעוד: המחבל נמלט מהזירה אחרי שהסכין נשברה

רגע אחרי פיגוע הדקירה בחוות מעוז שבשומרון, תיעוד חדש מציג את רגעי ההימלטות של המחבל מהזירה. צפו

11:53
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הרכב שבו המחבל נמלט (שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים)

תיעוד חדש שפורסם כעת (שני) מציג את רגעי ההימלטות של המחבל אחרי פיגוע הדקירה בחוות מעוז שבשומרון. בסרטון המחבל נראה כשהוא נמלט מהזירה בוואן לבן.

צפו בתיעוד:

תיעוד הימלטות המחבל מזירת הפיגוע

כאמור, יהודי כבן 20 נפצע באורח בינוני קשה בפיגוע הדקירה שהתרחש הבוקר בחוות מעוז, הממוקמת צפונית לקוסרה. על פי פרטים ראשוניים, חשוד פלסטיני הגיע ברכב אל חווה ישראלית, ואז ירד מרכבו, דקר מספר פעמים את היהודי, ונמלט ברכב.

כוחות צה״ל פתחו במצוד אחריו. הפצוע טיפל בעצמו בשטח, והצליח לחזור ברכב - שם בעלת החווה טיפלה בו ושמה לו חוסם עורקים עד להגעת כוחות ההצלה. הוא פצוע ביד, בצוואר ובראש.

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