אראל סג"ל מחמיא למנסור עבאס: "החכם בתולדות המדינה"

איש התקשורת ומגיש ערוץ 14 אראל סג"ל התייחס היום (שני) ב-103 fm ליו"ר רע"ם מנסור עבאס, והעניק לו מחמאה יוצאת דופן. סג"ל הגדיר את עבאס כפוליטיקאי הערבי החכם ביותר בתולדות מדינת ישראל, ואף טען כי אילו פעל בתקופת הקמת המדינה, תוצאות המאבק בין היהודים לערבים היו עשויות להיות הפוכות.

"מנסור עבאס הפוליטיקאי הערבי החכם בתולדות מדינת ישראל", אמר סג"ל.

בהמשך דבריו התייחס סג"ל לתקופת הקמת המדינה והציג תרחיש חריג בנוגע להשפעה האפשרית של עבאס אילו היה פעיל בזירה הפוליטית בשנת 1948.

"אם הוא היה ב-1948 לערבים הייתה מדינה ולנו לא הייתה מדינה", אמר סג"ל.

בדבריו קשר איש התקשורת בין החוכמה הפוליטית שהוא מייחס ליו"ר רע"ם לבין יכולתו לקדם את מטרות הציבור שאותו הוא מייצג. סג"ל לא הסתפק בהגדרתו של עבאס כפוליטיקאי חכם, אלא הציב אותו בראש רשימת הפוליטיקאים הערבים שפעלו בישראל לאורך השנים.