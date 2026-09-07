פרופ' כהן אליה בתרחיש מפתיע: הם יקבלו 70 מנדטים

משה כהן אליה ( יוטיוב / מכון ארגמן )

יממה אחת בלבד נותרה עד לסגירת הרשימות ושיבוץ המועמדים במפחגות המתמודדות לכנסת הבאה.

פרופסור משה כהן אליה, התייחס לכך שרוב הישראלים הם ימניים ואמר: "על פי נתוני מכון ה-JPPI מיולי 2026, 66% מהיהודים בישראל ממקמים את עצמם בצד הימני של המפה הפוליטית. שנה קודם לכן הנתון היה 63%. רק 13% ממקמים את עצמם בדיוק במרכז, ו-19% בשמאל. ‏הישראלים הפכו לימנים יותר לאחר השבעה באוקטובר. ומכיוון שגם הדמוגרפיה פועלת לטובת הימין, אני רוצה להציג כאן את תמונת המצב הסוציולוגית של ההנהגה הפוליטית של הימין, כפי שהיא משתקפת במערכת בחירות זו, ומרמזת על הצפוי לנו בעידן שלאחר נתניהו. ‏הסוציולוגיה של הימין היא כזו: חרדים, סרוגים (על גווניהם), ומזרחים בעיקר בליכוד ואצל בן גביר (ואצל החרדים – ש"ס). זה חתך כמובן פשטני, אבל נדמה לי שהוא משקף במשיכות מכחול עבות את הסוציולוגיה של הימין. ‏מי שהנהיג את הימין עד כה היו הרוויזיוניסטים האשכנזים החילונים – מבגין ועד נתניהו. נתניהו הוא הרוויזיוניסט האחרון, ולא יהיו עוד אחריו. כל השאר – מדן מרידור, לימור לבנת, ציפי לבני, גלעד ארדן, ובמובן מסוים גם גדעון סער – התאדו ולא יחזרו עוד להנהיג את הימין הפוליטי בישראל". ‏

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עוד הוא הוסיף: "כעת מתקיים מאבק סוציולוגי בשאלה מי יוביל את הימין בעידן פוסט-נתניהו. הסרוגים האשכנזים רוצים להנהיג. בנט ניסה, והיה צריך לעבור מחנה כדי להיות לשנה אחת ראש ממשלה. ועכשיו וינטר מנסה. כדי לדלל את הזהות החרד"לית שלו, הוא צירף דמויות מגוונות למפלגתו, אבל הדנ"א נשאר דומה: הכיפה שעל ראשו של וינטר. ואין מה לעשות, הדנ"א נקבע מההנהגה, וההנהגה היא סרוגה.

‏המזרחים הם הקבוצה האתנית הגדולה ביותר בישראל, יותר מהאשכנזים. 73 אחוזים מקרב המזרחים מגדירים את עצמם כימנים לעומת 49 אחוזים מכלל האשכנזים. רק 5 אחוזים מהמזרחים מגדירים את עצמם שמאל לעומת 18.5 מהאשכנזים, וזאת לפי מדד הדמוקרטיה הישראלית לשנת 2025 של המכון הישראלי לדמוקרטיה. זהו פער עצום ומובהק.

‏למרות שהמזרחים הם הרוב המכריע מקרב תומכי הליכוד, ההנהגה של הליכוד תמיד הייתה אשכנזית, ולא עושה רושם שהשריונים בליכוד ישנו את התמונה הזו".

לסיום הוא הוסיף: "לכן השאלה הגדולה היא האם תקום חלופה לוינטר בדמות מפלגה בהנהגה מזרחית; חלופה שתייצר עתודה להנהגת הימין בעתיד, על בסיס עקרונות מסורתיים-ליברליים יותר, שמאפיינים את ההעדפות של מרבית המזרחים.

‏וצריך לזכור שהפלח של הציונות הדתית מכלל האוכלוסיה הוא רק 12 אחוזים. והנטיה שם היא או להצביע למפלגות הציונות הדתית האשכנזיות: סמוטריץ, פייגלין, וינטר, מעוז, או לתמוך בליכוד.

‏ולכן למפלגה ימנית, תומכת נתניהו, בהנהגה מזרחית, יש אוקיאנוס כחול של מצביעים. מפלגה כזו תפנה למאוכזבי הליכוד, תשיב אותם למחנה הימין, תצהיר על תמיכה בנתניהו לראשות הממשלה, ותציג חלופת הנהגה איכותית, מזרחית, לחלופה שוינטר מציע בעידן שלאחר נתניהו.

‏יכול להיות שנהיה חכמים יותר ביום שלישי הקרוב, כדי לדעת האם אכן ישנה חלופה כזו, שתגדיל את גוש הימין לכיוון של 70 מנדטים".