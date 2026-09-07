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לסעודת החג: סדר הסימנים של ראש השנה

נהגו כל קהילות ישראל לאכול מאכלים מיוחדים בליל ראש השנה ולהוסיף עליהן ברכות ואיחולים. סדר סימנים לראש השנה עם כל ה'יהי רצון'

11:19
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שולחן ראש השנה (מענדי הכטמן/פלאש90)

סדר הסימנים של ראש השנה

תפוח בדבש

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶֽיךָ יי אֱ-לֹהֵינוּ וֵא-לֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁתִּתְחַדֵּשׁ עָלֵינוּ שָׁנָה טוֹבָה וּמְתוּקָה. מֵרֵאשִׁית הַשָּׁנָה וְעַד אַחֲרִית שָׁנָה:

כרתי - כרישה

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶֽיךָ יי אֱ-לֹהֵינוּ וֵא-לֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁיִּכָּֽרְתוּ אוֹיְבֵינוּ וְשׂוֹנְאֵינוּ וְכָל־מְבַקְשֵׁי רָעָתֵנוּ. תָּרֹם יָדְךָ עַל־צָרֶֽיךָ, וְכָל־אֹיְבֶֽיךָ יִכָּרֵתוּ:

סלקא – סלק עלים - מנגולד

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶֽיךָ יי אֱ-לֹהֵינוּ וֵא-לֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁיִּסְתַּלְּקוּ אוֹיְבֶֽיךָ וְשׂוֹנְאֶֽיךָ וְכָל־מְבַקְשֵׁי רָעָתֵנוּ. סוּרוּ מִמֶּנִּי כָּל־פֹּעֲלֵי אָוֶן, כִּי־שָׁמַע יי קוֹל בִּכְיִי: סוּרוּ סוּרוּ צְאוּ מִשָּׁם טָמֵא אַל־תִּגָּעוּ, צְאוּ מִתּוֹכָהּ הִבָּרוּ נֹשְׂאֵי כְּלֵי יי:

תמרים

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶֽיךָ יי אֱ-לֹהֵינוּ וֵא-לֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁיִּתַּמּוּ אוֹיְבֶֽיךָ וְשׂוֹנְאֶֽיךָ וְכָל־מְבַקְשֵׁי רָעָתֵנוּ. יִתַּמּוּ חַטָּאִים מִן־הָאָרֶץ וּרְשָׁעִים עוֹד אֵינָם בָּֽרְכִי נַפְשִׁי אֶת־יי הַֽלְלוּיָהּ: וּבְחַסְדְּךָֽ תַּצְמִית אֹיְבָי, וְהַאֲבַדְתָּ כָּל־צֹרְרֵי נַפְשִׁי, כִּי אֲנִי עַבְדֶּֽךָ:

גדיד תמרים מהעץ (עבד אל ראחים חאטיב/פלאש90)

קרא/קרעה – דלעת הבקבוק

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶֽיךָ יי אֱ-לֹהֵינוּ וֵא-לֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁתִּקְרַע רוֹעַ גְּזַר דִּינֵנוּ, וְיִקָּֽרְאוּ לְפָנֶֽיךָ זְכֻיוֹתֵינוּ:

רוביא/לוביא/שעועית/שומשום

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶֽיךָ יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁיִּרְבּוּ זְכֻיּוֹתֵינוּ:

רימון

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶֽיךָ יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁנִּהְיֶה מְלֵאִים מִצְוֹת כָּרִמּוֹן:

דגים

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶֽיךָ יי אֱ-לֹהֵינוּ וֵא-לֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁנִּפְרֶה וְנִרְבֶּה וְשֶׁיִּרְבּוּ זְכֻיּוֹתֵינוּ:

ראש של דג; ראש של כבש

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶֽיךָ יי אֱ-לֹהֵינוּ וֵא-לֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁנִּהְיֶה לְרֹאשׁ וְלֹא לְזָנָב. [ואם אוכלים ראש כבש מוסיפים: וְתִזְכֹּר לָֽנוּ עֲקֵדָתוֹ וְאֵילוֹ שֶׁל יִצְחָק אָבִינוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם]:

רימונים על העץ (מיכאל גלעדי/פלאש90)

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