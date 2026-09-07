סדר הסימנים של ראש השנה
תפוח בדבש
יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶֽיךָ יי אֱ-לֹהֵינוּ וֵא-לֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁתִּתְחַדֵּשׁ עָלֵינוּ שָׁנָה טוֹבָה וּמְתוּקָה. מֵרֵאשִׁית הַשָּׁנָה וְעַד אַחֲרִית שָׁנָה:
כרתי - כרישה
יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶֽיךָ יי אֱ-לֹהֵינוּ וֵא-לֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁיִּכָּֽרְתוּ אוֹיְבֵינוּ וְשׂוֹנְאֵינוּ וְכָל־מְבַקְשֵׁי רָעָתֵנוּ. תָּרֹם יָדְךָ עַל־צָרֶֽיךָ, וְכָל־אֹיְבֶֽיךָ יִכָּרֵתוּ:
סלקא – סלק עלים - מנגולד
יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶֽיךָ יי אֱ-לֹהֵינוּ וֵא-לֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁיִּסְתַּלְּקוּ אוֹיְבֶֽיךָ וְשׂוֹנְאֶֽיךָ וְכָל־מְבַקְשֵׁי רָעָתֵנוּ. סוּרוּ מִמֶּנִּי כָּל־פֹּעֲלֵי אָוֶן, כִּי־שָׁמַע יי קוֹל בִּכְיִי: סוּרוּ סוּרוּ צְאוּ מִשָּׁם טָמֵא אַל־תִּגָּעוּ, צְאוּ מִתּוֹכָהּ הִבָּרוּ נֹשְׂאֵי כְּלֵי יי:
תמרים
יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶֽיךָ יי אֱ-לֹהֵינוּ וֵא-לֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁיִּתַּמּוּ אוֹיְבֶֽיךָ וְשׂוֹנְאֶֽיךָ וְכָל־מְבַקְשֵׁי רָעָתֵנוּ. יִתַּמּוּ חַטָּאִים מִן־הָאָרֶץ וּרְשָׁעִים עוֹד אֵינָם בָּֽרְכִי נַפְשִׁי אֶת־יי הַֽלְלוּיָהּ: וּבְחַסְדְּךָֽ תַּצְמִית אֹיְבָי, וְהַאֲבַדְתָּ כָּל־צֹרְרֵי נַפְשִׁי, כִּי אֲנִי עַבְדֶּֽךָ:
קרא/קרעה – דלעת הבקבוק
יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶֽיךָ יי אֱ-לֹהֵינוּ וֵא-לֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁתִּקְרַע רוֹעַ גְּזַר דִּינֵנוּ, וְיִקָּֽרְאוּ לְפָנֶֽיךָ זְכֻיוֹתֵינוּ:
רוביא/לוביא/שעועית/שומשום
יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶֽיךָ יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁיִּרְבּוּ זְכֻיּוֹתֵינוּ:
רימון
יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶֽיךָ יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁנִּהְיֶה מְלֵאִים מִצְוֹת כָּרִמּוֹן:
דגים
יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶֽיךָ יי אֱ-לֹהֵינוּ וֵא-לֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁנִּפְרֶה וְנִרְבֶּה וְשֶׁיִּרְבּוּ זְכֻיּוֹתֵינוּ:
ראש של דג; ראש של כבש
יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶֽיךָ יי אֱ-לֹהֵינוּ וֵא-לֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁנִּהְיֶה לְרֹאשׁ וְלֹא לְזָנָב. [ואם אוכלים ראש כבש מוסיפים: וְתִזְכֹּר לָֽנוּ עֲקֵדָתוֹ וְאֵילוֹ שֶׁל יִצְחָק אָבִינוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם]: