השגרירות התשיעית בבירה: מדינה נוספת פתחה נציגות בירושלים

הרפובליקה של נאורו חנכה היום (שני) באופן רשמי את שגרירותה בירושלים, במעמד סגן נשיא ושר החוץ של נאורו, ליונל רואן איינגימאה. בכך נאורו הפכה למדינה התשיעית שפתחה שגרירות בבירת ישראל.
"ההחלטה להעביר את השגרירות לירושלים התקבלה בעקבות שיחה שלי עם שר החוץ סער אתו נפגשתי בפיג'י" אמר איינגימאה. "המוטו שלנו הוא ‘אלוהים תחילה’, ותמיד שמור לישראל מקום מיוחד בליבנו. אנו מאמינים בכל ליבנו שהתמיכה בישראל מביאה לנו את ברכת האל. גם בנאורו עצמה יש הערכה רבה מאוד לישראל".
סגן הנשיא של נאורו הוסיף: "הרשו לי להביא כמה נתונים על התמיכה בישראל באו״ם: ארצות הברית מצביעה לצד ישראל ב־93% מהמקרים; מדינות מיקרונזיה המאוחדות, שגם היא מדינת איים באוקיינוס השקט, ב־88%; ונאורו – ב־71%. זכרו את דבריי: ה־71% האלה יעלו בעתיד הקרוב מאוד".
סער אמר בתגובה כי "נאורו היא אחת מידידותיה הנאמנות והאיתנות ביותר של ישראל בקהילה הבינלאומית. הכרתם במה שכולנו יודעים שהוא האמת — ירושלים היא בירת ישראל. עמדתם לצידנו בעקביות באו״ם. וכאשר ישראל התמודדה עם קמפיין פוליטי בבית הדין הבינלאומי לצדק, נאורו התייצבה לצד ישראל ולצד האמת".
פתיחת שגרירות נאורו בירושלים מצטרפת למספר ההולך וגדל של מדינות המחזיקות נציגויות דיפלומטיות בבירת ישראל. בשנים האחרונות הצטרפו מדינות נוספות למגמת פתיחת והעברת השגרירויות לירושלים, ובהן ארצות הברית, גואטמלה, הונדורס, קוסובו, פרגוואי, סומלילנד, וכן מדינות מהאזור הפסיפי – פפואה גינאה החדשה, פיג׳י וכעת נאורו. בנוסף, בחודש האחרון הודיעו קולומביה והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו על כוונתן להעביר את שגרירותן לבירת ישראל בחודשים הקרובים.
ישראל ונאורו מקיימות יחסים דיפלומטיים קרובים וידידותיים, ופתיחת השגרירות בירושלים צפויה להעניק תנופה נוספת ליחסים בין המדינות - וכן לחזק את שיתוף הפעולה בתחומים מדיניים, כלכליים ואזרחיים, ובהם בריאות, חדשנות, חקלאות, מים והתמודדות עם שינויי האקלים.