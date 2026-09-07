השגרירות התשיעית בבירה: מדינה נוספת פתחה נציגות בירושלים

הרפובליקה של נאורו חנכה היום (שני) באופן רשמי את שגרירותה בירושלים, במעמד סגן נשיא ושר החוץ של נאורו, ליונל רואן איינגימאה. בכך נאורו הפכה למדינה התשיעית שפתחה שגרירות בבירת ישראל.

"ההחלטה להעביר את השגרירות לירושלים התקבלה בעקבות שיחה שלי עם שר החוץ סער אתו נפגשתי בפיג'י" אמר איינגימאה. "המוטו שלנו הוא ‘אלוהים תחילה’, ותמיד שמור לישראל מקום מיוחד בליבנו. אנו מאמינים בכל ליבנו שהתמיכה בישראל מביאה לנו את ברכת האל. גם בנאורו עצמה יש הערכה רבה מאוד לישראל".

סגן הנשיא של נאורו הוסיף: "הרשו לי להביא כמה נתונים על התמיכה בישראל באו״ם: ארצות הברית מצביעה לצד ישראל ב־93% מהמקרים; מדינות מיקרונזיה המאוחדות, שגם היא מדינת איים באוקיינוס השקט, ב־88%; ונאורו – ב־71%. זכרו את דבריי: ה־71% האלה יעלו בעתיד הקרוב מאוד".