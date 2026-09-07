אחרי התמיכה בישראל: בוי ג'ורג' צפוי להופיע בתל אביב

הזמר הבריטי והאייקון הבינלאומי, בוי ג'ורג', צפוי להגיע לישראל בחודש נובמבר הקרוב להופעה בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב – כך פורסם לראשונה בתוכנית "ערב טוב עם גיא פינס". על פי הדיווח, בהפקת המופע נבחנת אף האפשרות להוסיף מועד שני לאור הביקוש הצפוי.

הגעתו המסתמנת של סולן להקת "קאלצ'ר קלאב" לשעבר מגיעה לאחר חודשים ארוכים שבהם הפגין תמיכה פומבית ומובהקת במדינת ישראל לאורך המלחמה.

כזכור, רק בחודש שעבר הוציא האמן הבריטי את השיר "We Will Dance Again" ("עוד נרקוד"), אותו הקדיש לקהילת הניצולים והנספים מאסון פסטיבל הנובה. השיר כלל אמירה חד-משמעית לצד מילים בעברית, ועורר הדים רבים בזירה הבינלאומית.

כעת, נראה שהחיבור החם של הזמר לישראל עובר מקשר וירטואלי אל הבמה: אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, הקהל הישראלי יזכה לראות את כוכב האייטיז על הבמה בתל אביב כבר בסתיו הקרוב.