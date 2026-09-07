רכש ענק למכבי תל אביב: כוכב ריינג'רס חתם בקבוצה

מכבי תל אביב הודיעה היום (שני) על החתמתו של טברנייר, שמגיע לקבוצה לאחר 11 עונות במדי ריינג'רס הסקוטית. המגן עבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות, חתם על חוזהו במועדון וילבש את החולצה מספר 2.

טברנייר עוזב את ריינג'רס לאחר שערך במדיה 565 הופעות בכל המסגרות, כבש 144 שערים ובישל 148 נוספים. בעונתו האחרונה באייברוקס, עונת 2025/26, רשם 52 הופעות, 14 שערים ושישה בישולים.

"זה כבוד גדול להצטרף למועדון עם היסטוריה ומסורת כמכבי תל אביב", אמר טברנייר לאתר הרשמי של המועדון. "להגיע למדינה חדשה ולהכיר תרבות וסביבה שונות זה משהו שתמיד רציתי לעשות במהלך הקריירה, ולכן אני מאוד נרגש לקראת ההזדמנות והאתגר שמחכים לי".

טברנייר הוסיף כי שמע על מכבי תל אביב מקני מילר, ששיחק עמו בריינג'רס וכעת משמש מאמן הצהובים. "שמעתי הרבה על המועדון מקני מילר, על השאיפות, על הרצון לזכות בתארים וכמובן על אוהדי מכבי ועל האווירה שהם מייצרים".