הרעיון שמאחורי השיר: עומר חזן במחווה מרגשת לקראת אלול

לקראת חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, וההכנות ליום הכיפורים, הזמר והיוצר אליאור זנדני משחרר ביצוע מיוחד ומרגש המשלב בין מורשת עתיקה ללחן חדש. אלא שמאחורי היצירה המוזיקלית החדשה עומד חיבור מפתיע של השחקן עומר חזן.

היצירה נפתחת בביצוע מיוחד לפיוט המוכר "אוחילה לאל" – תפילה המסורתית בלחנו הידוע של רבי הלל פלאי. אך במקום לעצור שם, השיר ממשיך למעבר מפתיע ועמוק: פרק ק"ב בתהילים ("תפילה לעני כי יעטוף"), בלחן מקורי שכתב והלחין זנדני במיוחד.

מאיפה נולד הניצוץ לחיבור הלא-שגרתי הזה? התשובה טמונה ביוזמה של עומר חזן, חברו הקרוב של זנדני. חזן הציע לחבר בין הפיוט המוכר לבין פרק ק"ב בתהילים, מתוך שאיפה ליצור מעבר הרמוני שייקח את המאזין מהתפילה הציבורית והמוכרת אל מקום של תפילה אישית, עמוקה וחשופה יותר.

התוצאה היא שיר שמצליח לגעת בנימים העדינים ביותר של תופעת ימי הסליחות וההתכווננות הפנימית, ומציע פרשנות עכשווית ומרגשת למקורות.