עורכת דין נעצרה בחשד להחדרת סם לבית הסוהר

עורכת דין נעצרה אתמול (ראשון) בבית הסוהר אשל, בחשד למעורבות בהחדרת חומר החשוד כסם לתוך מתקן הכליאה. המעצר בוצע במהלך ביקור אסיר שנערך במקום.

על פי הודעת שירות בתי הסוהר, עורכת הדין נעצרה במסגרת פעילות משותפת של היחידה המרכזית של בתי הסוהר ושל בלשי מחוז דרום בשב"ס. במהלך הפעילות עלה החשד למעורבותה בהחדרת החומר האסור לכאורה.

האירוע התרחש בבית הסוהר אשל, בזמן שעורכת הדין הגיעה לביקור אסיר. בשב"ס לא מסרו פרטים נוספים על זהות החשודה, האסיר שאותו ביקרה, סוג החומר שנתפס או הכמות שאותרה.

לאחר מעצרה הועברה עורכת הדין להמשך חקירה של משטרת ישראל. בשלב זה מדובר בחשד בלבד, וטרם נמסר אם היא הובאה לדיון בהארכת מעצרה או אם חשודים נוספים מעורבים בפרשה.

בשירות בתי הסוהר ציינו כי הפעילות שבה נעצרה החשודה היא חלק מהמאבק בניסיונות להכניס חומרים אסורים אל מתקני הכליאה. בשב"ס הבהירו כי ימשיכו לפעול נגד ניסיונות מסוג זה.

"שירות בתי הסוהר ימשיך לפעול בנחישות לסיכול ניסיונות להחדרת חומרים אסורים למתקני הכליאה ולחיזוק המשילות הכליאתית", נמסר מדוברות הארגון.

החקירה הועברה לידי המשטרה, שתבדוק את החשד למעורבותה של עורכת הדין בהחדרת החומר במהלך ביקור האסיר. בשלב זה שירות בתי הסוהר הגדיר את החומר שנתפס כ"חומר החשוד כסם", וזהותו המדויקת טרם נמסרה. גם נסיבות תפיסתו והאופן שבו על פי החשד הוכנס לבית הסוהר לא פורטו בהודעה.