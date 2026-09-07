יהודי נפצע קשה בפיגוע דקירה; המחבל נמלט

יהודי נפצע באורח בינוני-קשה בפיגוע דקירה הבוקר (ראשון) בחוות מעוז, הממוקמת צפונית לקוסרה.
דובר צה"ל מסר כי נפתח מצוד אחר המחבל. "בהמשך לדיווח על פיגוע דקירה במרחב כפר עוצרין שבחטיבת שומרון, מחבל חמוש בסכין דקר אזרח ישראלי ונמלט מהמקום. כוחות צה"ל רבים קפצו למרחב ופתחו במרדף אחריו. צה"ל הטיל כתר על הכפרים שבמרחב", נמסר.
על פי פרטים ראשוניים, חשוד פלסטיני הגיע ברכב אל חווה ישראלית. החשוד ירד מרכבו, דקר מספר פעמים את היהודי, ונמלט ברכב. כוחות צה״ל פתחו במצוד אחריו. הפצוע טיפל בעצמו בשטח, הצליח לחזור ברכב. שם בעלת החווה טיפלה בו, שמה לו חוסם עורקים עד להגעת כוחות ההצלה. הוא פצוע ביד בצוואר ובראש.
אוגדת איו"ש מסרה כי כוחות רבים קפצו למרחב בניהם יחידת דובדבן, 636, סיירת נח״ל ומבצעים סריקות אחר המחבל. הפצוע מקבל טיפול בנקודה ויפונה מוסק לבית החולים.
ממד"א נמסר: חובשים ופראמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח בלינסון, צעיר כבן 20 במצב בינוני עד קשה, עם פצעי דקירה.
חובש רפואת חירום אביאל ממליה, סיפר: "כשהגענו למקום ראינו צעיר כבן 20 בהכרה מלאה, עם מספר פצעי דקירה בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני יחד ים כוח רפואה של צה"ל והוא פונה לבית החולים כשמצבו בינוני עד קשה".
ראש מועצת שומרון יוסי דגן מסר: "פיגוע קשה מאוד, אני מצפה לכתר מלא באזור, לצאת למבצע צבאי רחב, לעבור בית בית ולאסוף את הנשק, לרסק את התשתיות של תומכי הטרור, אני מחזק את ידי חיילי צהל ופיקוד צהל ומתפללים לרפואתו של הפצוע. אני נמצא בקשר עם גורמי הביטחון ומקבל עדכונים מהשטח. אני דורש לסגור מיד את כל הצירים במרחב, ללכוד את המחבל ולבוא חשבון עם כל מי שסייע לו.
ההתיישבות בשומרון ועם ישראל כולו, לא יכנעו לטרור. אנחנו נמשיך לבנות, להתחזק להיאחז בקרקע ולבנות את השומרון".
תוצאה של הסתה שגריר ארה"ב האקבי