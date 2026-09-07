יהודי נפצע קשה בפיגוע דקירה; המחבל נמלט

יהודי נפצע באורח בינוני-קשה בפיגוע דקירה הבוקר (ראשון) בחוות מעוז, הממוקמת צפונית לקוסרה.

דובר צה"ל מסר כי נפתח מצוד אחר המחבל. "בהמשך לדיווח על פיגוע דקירה במרחב כפר עוצרין שבחטיבת שומרון, מחבל חמוש בסכין דקר אזרח ישראלי ונמלט מהמקום. כוחות צה"ל רבים קפצו למרחב ופתחו במרדף אחריו. צה"ל הטיל כתר על הכפרים שבמרחב", נמסר.

על פי פרטים ראשוניים, חשוד פלסטיני הגיע ברכב אל חווה ישראלית. החשוד ירד מרכבו, דקר מספר פעמים את היהודי, ונמלט ברכב. כוחות צה״ל פתחו במצוד אחריו. הפצוע טיפל בעצמו בשטח, הצליח לחזור ברכב. שם בעלת החווה טיפלה בו, שמה לו חוסם עורקים עד להגעת כוחות ההצלה. הוא פצוע ביד בצוואר ובראש.

אוגדת איו"ש מסרה כי כוחות רבים קפצו למרחב בניהם יחידת דובדבן, 636, סיירת נח״ל ומבצעים סריקות אחר המחבל. הפצוע מקבל טיפול בנקודה ויפונה מוסק לבית החולים.

ממד"א נמסר: חובשים ופראמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח בלינסון, צעיר כבן 20 במצב בינוני עד קשה, עם פצעי דקירה.

חובש רפואת חירום אביאל ממליה, סיפר: "כשהגענו למקום ראינו צעיר כבן 20 בהכרה מלאה, עם מספר פצעי דקירה בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני יחד ים כוח רפואה של צה"ל והוא פונה לבית החולים כשמצבו בינוני עד קשה".