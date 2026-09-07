בצל המתיחות מול טורקיה: הרצוג יוצא לביקור בקפריסין

בצל המתיחות בין ישראל לטורקיה: נשיא המדינה יצחק הרצוג ימריא ביום חמישי הקרוב לביקור מדיני קצר בקפריסין. הנסיעה מגיעה בעקבות הזמנתו של נשיא קפריסין, ניקוס כריסטודולידיס.

במהלך ביקורו יתקבל הנשיא בארמון הנשיאות על ידי הנשיא כריסטודולידס. השניים יקיימו פגישה מדינית, שבמהלכה ידונו בהעמקת שיתופי הפעולה ובחיזוק היחסים בין שתי המדינות. לאחר מכן, תתקיים פגישה בילטלרית בהשתתפות משלחות מטעם שתי המדינות, בהובלת הנשיאים, ובפתחה יישאו נשיא המדינה יצחק הרצוג ונשיא קפריסין דברים לציבור.

הביקור יימשך מספר שעות בלבד, כשהרצוג יחזור לישראל כבר באותו יום. בבית הנשיא אמרו כי "ביקורו של הנשיא מתקיים בהמשך לקשרי העבודה השוטפים בין נשיא המדינה לנשיא קפריסין, אשר ביקר בישראל בחודש דצמבר 2025 ונועד עם הנשיא יצחק הרצוג בבית הנשיא בירושלים".