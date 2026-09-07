מכה לפייגלין: השופט סולברג בהחלטה דרמטית

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, קיבל את עתירתו של עו"ד ורו"ח ירון מאירי נגד משה פייגלין ומפלגת "זהות".

העתירה עוסקת בשימוש בלתי חוקי בסמל המדינה במסגרת תעמולת בחירות.

פייגלין פרסם בחשבון הטיקטוק שלו תמונה ובה לוח הנושא את סמל המדינה (המנורה וענפי הזית), ותחתיו המילים "ישראל מדינת העם היהודי". הפרסום כולל את הכיתוב: "ישראל. מדינת העם היהודי. זה לא סמל. זו התכלית. זה השורש", לצד טקסט נלווה המפרט את דרישת המפלגה לשנות את שמה הרשמי והגדרתה של מדינת ישראל.

העתירה נשענה על סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959, האוסר על שימוש בנכסי ציבור לצורכי תעמולה. בעוד שדגל המדינה מותר לשימוש, סמל המדינה נחשב בפסיקה כנכס בלתי מוחשי של הציבור שאסור לעשות בו שימוש תעמולתי.