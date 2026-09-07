עיתונאי “הארץ” נגד רשימתו של בנט: “מה הולך פה?”

העיתונאי גוש בריינר מתח הבוקר (שני) ביקורת חריפה על מיקומו של יונתן שלו ברשימתו של נפתלי בנט, והעלה סימני שאלה סביב ההחלטה להציב אותו במקום גבוה ברשימה, לפני מספר שמות מוכרים.

“שוב אני על יונתן שלו”, פתח בריינר את דבריו. “זה לא נותן לי מנוח המיקום של הבחור הזה. איך? על מה ולמה?”.

בריינר הבהיר כי הביקורת שלו אינה נוגעת לעצם שילובם של צעירים ברשימה, אלא למיקום הגבוה שקיבל שלו ביחס למועמדים אחרים. “צעירים זה חשוב. שייתן בראש. אבל לפני ניסן זאבי? נאור שירי? בליאק? מה הולך פה”, כתב.

בהמשך החריף בריינר את הביקורת וקשר את הדברים לחשיבות שהוא מייחס למערכת הבחירות: “הבחירות האלה גורליות מדי בשביל סידורי עבודה לילדים של”.

את דבריו חתם במסר שלפיו עדיין ניתן לשנות את המצב: “עוד לא מאוחר”.

זו אינה הפעם הראשונה שמיקומו של שלו מעורר ביקורת. בריינר עצמו כבר התייחס אליו קודם לכן וכתב: “תגידו, יונתן שלו. עם כל הערכה לשירותו הצבאי, אני מודה שהאיש איכשהו עבר לי מתחת לראדר והאמת נשמע לי בחור טוב, אבל אם יורשה לי לשאול: על מה ולמה הוא מקבל מקום מובטח לכנסת הבאה?”.