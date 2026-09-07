סתיו שפיר נגד מפלגות השמאל: "טעות טראגית"

סתיו שפיר ( צילום: תומר נאומבורג/ פלאש 90 )

ברקע השלמת הרשימות במפלגות השונות לקראת הבחירות לכנסת, חברת הכנסת לשעבר סתיו שפיר יוצאת באזהרה חריפה נגד חוסר הניסיון הפוליטי של המועמדים החדשים במחנה הליברלי, ומזהירה מפני האופוזיציה הלוחמנית שתיבנה מול הנהגה לא מיומנת.

"מהרשימות החדשות של המחנה הליברלי נראה שיש פה אנשים שחושבים שהקרב על הדמוקרטיה מסתיים כשמנצחים בבחירות", כתבה שפיר בחשבון ה-X שלה. "הרשימות מלאות באנשים טובים ומרשימים - שאני מאוד שמחה שבחרו להיכנס לפוליטיקה. אבל - וזה אבל גדול - רובם חסרי ניסיון פוליטי. וזו עלולה להיות טעות טראגית".

שפיר פירטה את החשש מפני המאבק הפרלמנטרי המצפה לממשלה עתידית מול מנהיגי הימין: "כי ביום שאחרי, מול קואליציית השפיות המסתמנת בסקרים - תיבנה גם אופוזיציה. וכזו עם רצח בעיניים. מה נראה לכם, שבן גביר יקפל בנימוס את התנינים וילך הביתה? שסמוטריץ' וסטרוק יעשו חפיפה מסודרת לשר האוצר הנכנס על 'הסודות לגניבת תקציב המדינה'? אלה אנשים שכבר הוכיחו שאין קו חוקי או מוסרי שמטריד אותם, ושהם ילחמו בכל דרך שימצאו".

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בסיכום דבריה הדגישה שפיר את הצורך בנבחרים בעלי ניסיון שיוכלו להתמודד עם התרגילים הפוליטיים של הימין: "נצטרך להעמיד מולם מנהיגים שמכירים את השיטות של היריבים הפוליטיים שלנו ושמוכנים לכל תרגיל. לא תהיה לאף אחד הפריבילגיה להשתפשף ולטעות כי הצד השני ינהל פה קרב איום ונורא. ואם לא נערך לזה ברצינות, אנחנו עלולים לחזור מהר מאוד לנובמבר 2022".