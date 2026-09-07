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חדשות צבא ובטחון

המועצה בצפון בעדכון חשוב לתושבים

בעקבות דיווחים על הדי פיצוצים שנשמעו במרחב הגולן, הבהירה המועצה כי מדובר באימונים ובפעילות כוחות צה"ל בגבולות הצפון: "אין כל חשש לאירוע ביטחוני"

10:21
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גבול לבנון (מיכאל גלעדי / פלאש90)

ברקע הדי פיצוצים וקולות נפץ שנשמעו בימים האחרונים באזור קצרין ורמת הגולן, במועצה המקומית קצרין מפרסמים הודעת הרגעה לתושבים ומבהירים את מקור הרעשים.

בהודעה מטעמה הסבירה המועצה כי קולות הנפץ נובעים מפעילות מבצעית שוטפת של צה"ל: "בימים האחרונים ובכלל מעת לעת נשמעים במרחב קצרין והגולן קולות נפץ ופיצוצים. קולות אלה נובעים מפעילות צבאית שוטפת המתקיימת בגבולות הצפון עם סוריה, לבנון ובמרחבים הסמוכים. מדובר בפעילות שגרתית של הצבא, בהתקפה ובאימונים".

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במועצה הבהירו כי המיקום הגיאוגרפי של היישוב מייצר מציאות שבה קולות מסוג זה הם חלק משגרת המרחב, והדגישו כי המצב בשליטה מלאה: "חשוב לזכור כי קצרין נמצאת במרחב שבו מתקיימת פעילות צבאית באופן שוטף ולכן קולות נפץ עשויים להישמע באופן שגרתי, לאורך כל ימות השנה. אין כל חשש לאירוע ביטחוני, אנו נמצאים בקשר רציף עם צה"ל וגורמי הביטחון".

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עוד ציינו במועצה כי במידה שיהיה שינוי במצב או שיחול אירוע חריג, הציבור יעודכן באופן מיידי: "בעת אימונים גדולים, פעילות צבאית עצימה או אירוע ביטחוני, המועצה המקומית קצרין תמשיך לעדכן אתכם. ככל שיהיה שינוי במצב או מידע המחייב את הציבור, נעדכן אתכם במהירות, בשקיפות ובאופן סדור".

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