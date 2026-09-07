השר סמוטריץ': "אם נביא אישה ברשימה נרגיש טוב"

יו"ר הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ', שוחח אמש (ראשון) עם חברי מרכז המפלגה, על השיקולים בשיבוץ נשים ודמויות חדשות ברשימה.

על פי החשיפה ב-i24NEWS של עמיאל ירחי, אמר סמוטריץ': "אני יודע שיש כמה וכמה משבצות שחסרות לנו, בין אם זה נשים, בין אם זה ספרדים ופריפריה ואולי גם קצת דור הניצחון עכשיו שנלחם ועשה המון ימי מילואים".

עוד הוא הוסיף: "ברור שבתחושה שלנו אם נביא אישה אנחנו נרגיש יותר טוב, אין על זה ויכוח בכלל, אבל זה צריך להיות שווה את זה בסוף אלקטורלית".