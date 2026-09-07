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חדשות פוליטי מדיני

יעקב ברדוגו מזהיר: זו המשמעות של המהלך של ליברמן

איש התקשורת יעקב ברדוגו ניתח בערוץ 14 את המהלכים של יו"ר ישראל ביתנו, והתייחס למינויו של רפי בן שטרית למקום השני ברשימה

09:58
1 תגובות
ברדוגו (יונתן זינדל / פלאש90)

פרשן ערוץ 14, יעקב ברדוגו, מנתח את האסטרטגיה של יו"ר מפלגת 'ישראל ביתנו', חבר הכנסת אביגדור ליברמן, בשעות המכריעות שלפני סגירת הרשימות לכנסת, ומזהיר את מחנה הימין מפני קמפיין הבחירות המתוכנן שלו.

"גם הוא יודע שאיזנקוט הוא לא רק לא בשל, אלא גם לא ראוי להיות מועמד השמאל לראשות הממשלה", אמר ברדוגו במהלך שידור בערוץ 14, בהתייחסו לעמדת ליברמן כלפי יו"ר מפלגת 'ישר!'.

ליברמן בראיון לנתנאל איזק

בהמשך בדבריו הצביע ברדוגו על השיריון המפתיע ברשימת ישראל ביתנו ועל משמעותו הפוליטית: "אתמול ליברמן סימן את הדרך שלו לקמפיין הבחירות, כאשר מהרגע שהוא שם את רפי בן שטרית כמספר 2, זה אומר שקמפיין הבחירות שלו יתרכז בעיקר בוועדת חקירה, ובימין צריכים להתייחס לאמירה הזו ברצינות".

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אבי
לפני שעה

חחח , ליברמן הנוכל, מי שבוחר בו-צריך אשפוז כפוי ...מי שהולך עם השמאל הקיצוני ועם האחים המוסלמים -כי הוא פוסל את הליכוד והחרדים-איך יוכל לקדם מדיניות ימין שהיא קריטית לבטחוננו, לפי המצע שלו, שאלתם את עצמכם ? בדיחה לא מצחיקה על חשבון עם ישראל , חוץ משמירת טינה לביבי אין לו מה למכור
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