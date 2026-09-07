יעקב ברדוגו מזהיר: זו המשמעות של המהלך של ליברמן

ברדוגו ( יונתן זינדל / פלאש90 )

פרשן ערוץ 14, יעקב ברדוגו, מנתח את האסטרטגיה של יו"ר מפלגת 'ישראל ביתנו', חבר הכנסת אביגדור ליברמן, בשעות המכריעות שלפני סגירת הרשימות לכנסת, ומזהיר את מחנה הימין מפני קמפיין הבחירות המתוכנן שלו. "גם הוא יודע שאיזנקוט הוא לא רק לא בשל, אלא גם לא ראוי להיות מועמד השמאל לראשות הממשלה", אמר ברדוגו במהלך שידור בערוץ 14, בהתייחסו לעמדת ליברמן כלפי יו"ר מפלגת 'ישר!'.

בהמשך בדבריו הצביע ברדוגו על השיריון המפתיע ברשימת ישראל ביתנו ועל משמעותו הפוליטית: "אתמול ליברמן סימן את הדרך שלו לקמפיין הבחירות, כאשר מהרגע שהוא שם את רפי בן שטרית כמספר 2, זה אומר שקמפיין הבחירות שלו יתרכז בעיקר בוועדת חקירה, ובימין צריכים להתייחס לאמירה הזו ברצינות".