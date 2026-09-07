"עשיריית הכבוד": אלו המקומות האחרונים ברשימת איזנקוט

גדי איזנקוט ( מרים אלסטר/פלאש90 )

רגע לפני הגשת הרשימות: מפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט פרסמה הבוקר (שני) את רשימת "עשיריית הכבוד", שתחתום את רשימת המפלגה לכנסת. מדובר בשיבוצים לא ריאליים, שנכללו באופן סמלי. על פי הרשימה, במקום ה-120 ישובץ שורד השבי אוהד בן עמי, שנחטף מביתו בקיבוץ בארי בבוקר 7 באוקטובר יחד עם אשתו רז - ששוחררה אחרי 54 ימים. אוהד הוחזק בשבי החמאס במשך 491 ימים, רובם בתנאים קשים במנהרות ברצועת עזה.

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במקומות 110-119 נכללים אלוף במיל' גדעון שפר, טייס קרב ומפקד טייסת 119 שנפל בשבי המצרי במלחמת יום הכיפורים; שירה ואלי אלבג, הוריה של שורדת השבי לירי אלבג; יוני לוי, אביה של שורדת השבי נעמה לוי; עדינה בר-שלום, כלת פרס ישראל ובתו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל; ספיר חממי, אלמנתו של מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה אסף חממי ז"ל; אלוף-משנה במיל' גדעון עבאס; פרופ' מנואל טרכטנברג; הרטל גרשטיין, אלמנתו של תת-אלוף ארז גרשטיין ז"ל; וחבר הכנסת והשר לשעבר דן מרידור.

במפלגה הסבירו כי "עשיריית הכבוד שתחתום את רשימת ישר! מספרת את הסיפור הישראלי: את המחיר הכבד של מחדל 7 באוקטובר והמלחמה, ואת החובה הלאומית לחקור את שאירע, להפיק לקחים, לשקם את שנפגע, לרפא את הפצעים ולאחות מחדש את החברה הישראלית".

איזנקוט עצמו הוסיף כי "בחרנו לחתום את רשימת המועמדות והמועמדים לכנסת בעשיריית כבוד שמספרת את סיפורה של מדינת ישראל והצורך העמוק באיחוי החברה הישראלית לאחר השנים האחרונות".