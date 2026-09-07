בעקבות המעבר לעוצמה יהודית: בשורה משמחת לברקת וגמליאל

( יונתן זינדל / פלאש90 )

צפירת ארגעה בקרב הנהגת הליכוד בשעות האחרונות שלפני הגשת הרשימות הסופיות לכנסת: על פי דיווח של הפרשן הפוליטי עמית סגל, חברי הכנסת ניר ברקת וגילה גמליאל צפויים לשמור על מיקומם ברשימת המפלגה. ברקע הלחצים הפנימיים והחששות משיריונים של הרגע האחרון שהיו עלולים לדרדר את מיקומם במורד הרשימה לכנסת, מבהיר סגל כי המקומות 24 ו-25 ברשימה ייוותרו בידיהם של השניים – ברקת במקום ה-24 וגמליאל במקום ה-25.

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המהלך התאפשר בעיקר בעקבות המעבר הסופי של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד לסיעת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר. יציאתה של גוטליב מהרשימה פינתה מקום בכיר, ובכך מנעה את דחיקתם של ברקת וגמליאל לאחור ברגעים המכריעים לפני סגירת הרשימות.