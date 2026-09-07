"בתרחיש כזה, כל הסוקרים יכולים ללכת הביתה"

‏אלוף (מיל') אליעזר צ'ייני מרום, מפקד חיל הים לשעבר, התראיין היום (שני) ברדיו 'גלי ישראל', לאפשרות שהמשטר באיראן ייפול לפני הבחירות בישראל.

"אם האמריקאים יישארו דבקים במשימה, לא יוותרו וימשיכו לעשות את מה שהם עושים, אני לא רואה את המשטר הזה שורד", אמר מרום.

עוד הוא הוסיף: "אני לוקח את המילה של ראש הממשלה לגבי נפילת המשטר בשתי ידיים. ואגב, מילה אחת בקשר לבחירות: כל הסוקרים יכולים ללכת הביתה אם המשטר האיראני נופל לפני הבחירות".

נזכיר כי גורמים רבים בשמאל, טענו שוב ושוב כי ראש הממשלה נתניהו "מושך" את המלחמה באיראן ומעוניין לצאת לבחירות מעמדת מלחמה ולהשתמש במלחמה כקמפיין בחירות.