"הבוקר הזה יש רק שאלה אחת שתכריע את הבחירות"

קלפי ( יונתן זינדל / פלאש90 )

המתח במערכת הפוליטית מגיע לשיאו בשעות האחרונות שלפני סגירת הרשימות לכנסת: יועץ התקשורת לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אביב בושינסקי, התייחס הבוקר (שני) בראיון לרדיו 103FM לסימן השאלה הגדול של הבחירות – צעדיו של מפקד חטיבת גבעתי לשעבר, תא"ל (במיל') עופר וינטר.

בושינסקי העמיד במרכז הדיון את הדילמה הדרמטית של וינטר בשעות אלו, והצביע על המשמעות הפוליטית הקריטית של כל החלטה שיקבל.

"אני חושב שהשאלה הגדולה הבוקר הזה, זה מתי מר וינטר יועיל בטובו להגיע לוועדת הבחירות ולבחור את הפתק של המפלגה", אמר בושינסקי במהלך הראיון.

בהמשך בדבריו פירט בושינסקי את שני התרחישים העומדים על הפרק ברגעים אלו ממש: "האם יעשה זאת היום ובכך יסתום את הגולל על האפשרות לאיחוד? או שיטמע אצל נתניהו ולא יהיה סחיט כביכול".