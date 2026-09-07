בפעם הרביעית: כתב אישום נגד תושב הצפון שהזדהה עם דאעש

פעם רביעית תוך ימים ספורים הפרקליטות הגישה הבוקר (ראשון) כתב אישום נגד יעקוב שיבלי, בן 19 מהיישוב שיבלי שבצפון, המואשם בעבירה של חבירה בארגון טרור. כתב האישום הוגש לבית המשפט השלום בנוף הגליל-נצרת על ידי עורכת הדין מרינה רוזנפלד.

לפי הודעת המשטרה, שיבלי נעצר ב-16 באוגוסט בפעילות משותפת של היחידה המרכזית של מחוז צפון ושירות הבטחון הכללי. חקירתו בשב״כ ובימ"ר צפון העלתה כי הנאשם הביע הזדהות עם ארגון הטרור דאעש, ובתוך כך צפה בתכנים אודות ארגון הטרור ונשבע להם אמונים.

מקרה זה מצטרף לשלושה מקרים נוספים מהימים האחרונים בהם הוגשו כתבי אישום נגד תושבי הצפון בגין הזדהות עם דאע"ש. מהשב"כ והמשטרה נמסר כי "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל פועלים בנחישות נגד כל פעילות המסכנת את ביטחון המדינה ואזרחיה ונגד כל פעילות במסגרתה מבקשים אזרחים ישראלים לפעול בשם ארגוני טרור כנגד ישראלים, וימשיכו לפעול בנחישות על מנת לסכל כל פעילות כנגד מדינת ישראל".