"אם זה יקרה, נתניהו יישאר ראש ממשלה זמני"

‏מגיש i24 אלירז שדה, התייחס היום (שני) לסגירת הרשימות לכנסת שצפויה מחר, לקראת הבחירות המתקרבות.

בדבריו הוא טען כי אין חשיבות למי היא המפלגה הגדולה ביותר, אלא על מי ממליצים לראשות הממשלה. "גנץ עשה נכון כשנכנס אבל כל פעם ברח במקום להישאר ולשדר יציבות לממשלה ולייצר השפעה.

‏בפוליטיקה אתה לא שווה מה שהצביעו לך בבחירות אלא כמה יצביעו לך אם הממשלה נופלת ועכשיו יוצאים שוב לבחירות".

‏עוד הוא הוסיף: "עניין המפלגה הגדולה זה חרטה, מי שיש לו 61 ממליצים הוא ראש הממשלה, ראינו את בנט-לפיד. לכן אם יהיו חסרות אצבעות לאיזנקוט או לביבי, ביבי ישאר רה״מ הזמני כי הוא לא יוותר על הזכות החוקית.

‏במצב של סבב בחירות נוסף, כנראה יקרה לאיזנקוט מה שקרה לגנץ, מבחירות לבחירות הוא יילך ויעלם, מדוע? אולי כי ראש ממשלה מכהן יש לו את כל הכלים לשמר את הנצחון הבא שלו, ואולי החלוקה הגושית הפכה לכזאת שיש קצת יותר לימין אז ייתכן שראש הממשלה הבא לא יהיה נגד הימין אלא מהימין".