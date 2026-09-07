ג'ארד קושנר: "הבחירות בישראל הופכות את הממשלה ללא רציונלית"

ג'ארד קושנר ( אלכסנדרוס מיכאילידיס\שאטרסטוק )

שליח הבית הלבן ג'ארד קושנר התייחס היום (שני) למתיחות ברצועת עזה ולמאמצים להביא לפירוק חמאס מנשקו, זאת במהלך מסיבת עיתונאים שקיים בקייב. בדבריו טען כי הבחירות שיתקיימו בסוף החודש הבא משפיעות על התנהלות הממשלה של בנימין נתניהו והופכות אותה ל"מעט לא רציונלית" בכל הקשור לנושא עזה. אני חושב שאנחנו מסכימים עם הישראלים לגבי מצב הסיום בעזה" אמר קושנר בהצהרתו. "בסופו של דבר נבנתה תוכנית להמשיך קדימה, ואנחנו לא יכולים להיכנס פנימה כשיש נשק, נכון? אי-אפשר פשוט לשלוח את הממשלה לתוך מקום כזה".

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עוד הודה כי "אנחנו רק מתחילים עכשיו להבין את היקף החימוש של עזה. הוא מעבר ליכולת ההבנה שלכם, ולכן פירוזה לא יהיה קל".

עם זאת, קושנר ציין כי "אנחנו מתמודדים עם כמה סוגיות פוליטיות בישראל. פשוט יש להם עכשיו בחירות מטורפות, וזה הופך אותם למעט לא רציונליים בהיבטים מסוימים. אבל אנחנו נחושים מאוד, ואנחנו פועלים כדי להתמודד עם הדברים האלה".