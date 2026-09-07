הבכיר חושף: נערכים לירי טילים ביום הבחירות

כיפת ברזל ( דובר צה"ל )

ברקע הדריכות המערכתית לקראת יום הבחירות לכנסת, בוועדת הבחירות המרכזית משלימים את ההיערכות הלוגיסטית והביטחונית המורכבת, תוך מתן מענה למגוון חסר תקדים של איומים ותרחישי ייחוס.

ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה, סיפר הבוקר (שני) בראיון לרדיו 103FM על עבודת המטה הקדחתנית הנעשית מאחורי הקלעים במטרה להבטיח את תקינות הליך ההצבעה ורציפותו.

"יש תרחישים שאנחנו נערכים אליהם", הבהיר עו"ד ליבנה במהלך הראיון. "אנחנו נערכים לטילים ביום הבחירות, אסון טבע, הפגנות וחסימת בוחרים. מהתרחישים היותר מופרכים ועד תסריטים שיתכן שיקרו". בסיכום בדבריו הדגיש עו"ד ליבנה את המחויבות של הוועדה להבטיח את זכות ההצבעה לכלל אזרחי ישראל, בכל סיטואציה שנוצרת בשטח: "נערכים לכל תרחיש כדי שכל בוחר יוכל להצביע".