המועמדת של בנט מגיבה לביקורת על הרשימה 

נפתלי בנט ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

קרן טרנר, לשעבר מנכ"לית משרדי האוצר והתחבורה ומועמדת ברשימתו של נפתלי בנט לכנסת, התייחסה היום (שני) לביקורת על מיקומו הגבוה של יונתן שלו ברשימה, כשהוא מקדים את חברי הכנסת המנוסים רם בן ברק וולדימיר בליאק.

טרנר הגנה על שיבוצו של שלו והציגה את פעילותו הציבורית, ובפרט את המאבק שהוביל נגד חוק ההשתמטות, כסיבה למקום שקיבל ברשימה. לדבריה, שלו הוביל את המאבק באופן מוצלח והצליח להגיע לצעירים ברחבי המדינה. "יונתן הוביל מאבק משמעותי ומרשים בחוק ההשתמטות", אמרה טרנר. "הוא עשה את זה בהצלחה מדהימה".

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דבריה של טרנר נאמרו בעקבות הביקורת על כך ששלו שובץ במקום גבוה יותר ברשימה מבן ברק ובליאק, שכבר כיהנו כחברי כנסת ומחזיקים בניסיון פוליטי ופרלמנטרי. טרנר ביקשה להציג את הפעילות של שלו מחוץ לכנסת ואת עבודת השטח שלו כבסיס לבחירה בו.

לדבריה, פעילותו של שלו אינה מתמקדת רק במאבק נגד חוק ההשתמטות. היא הדגישה גם את המפגש שלו עם צעירים ואת היכולת שלו להעביר להם את המסר של הרשימה באופן ישיר.

"הוא חורש את כל המדינה, מדבר עם צעירים בשפה שלהם ומשכנע אותם שאפשר שיהיה כאן אחרת", הוסיפה טרנר.