"אם וינטר ירוץ לבד, נקריס לו את המפלגה"

וינטר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

הקרב על קולות הימין מגיע לשיא ברגעים האחרונים שלפני סגירת הרשימות לכנסת: חבר הכנסת אביחי בוארון (הליכוד) יצא הבוקר (שני) במתקפה חזיתית וחסרת תקדים נגד מפקד חטיבת גבעתי לשעבר, תא"ל (במיל') עופר וינטר, העומד בראש מפלגת 'עמך ישראל'.

בראיון לרדיו 'קול ברמה', קבע בוארון נחרצות כי התמודדות עצמאית של וינטר מסכנת באופן ישיר את המשך שלטון הימין. "וינטר שורף קולות למחנה הימין, הוא לא יעבור את אחוז החסימה ובגללו הימין יאבד את השלטון", התריע חבר הכנסת מהליכוד.

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בוארון הבהיר כי בליכוד ובמחנה הלאומי לא מתכוונים לעבור לסדר היום במידה שוינטר יבחר לרוץ עד הסוף לבדו, והציב איום פוליטי ברור: "אם הוא יגיש את הרשימה שלו לבד, אנחנו נפעל להסביר לציבור את הסכנה ונקריס אותו כדי שלא נאבד קולות".

דבריו של בוארון מגיעים ברקע הלחצים הכבדים המופעלים בשעות אלו על המפלגות הקטנות בימין להתאחד או לפרוש, במטרה למנוע אובדן קולות יקרים מתחת לאחוז החסימה שעלול להכריע את המערכת כולה.