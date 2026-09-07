רום ברסלבסקי במתקפה על השר הבכיר: "הבן אדם נוכל"

שורד השבי רום ברסלבסקי ( יונתן זינדל/פלאש90 )

רום ברסלבסקי תקף הבוקר (שני) בחריפות את שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בעקבות התנהלותו בנוגע למחירי הדלק והמענק שהוענק לשורדי השבי. בפוסט שפרסם ברשת X כתב ברסלבסקי: "זה ידוע שאני שונא אישית את סמוטריץ בגלל המענק המביש שהעניק לשורדי שבי. אבל אשים זאת בצד, לבנתיים".

בהמשך דבריו עבר ברסלבסקי לתקוף את שר האוצר בעקבות השינוי במחירי הדלק. לטענתו, סמוטריץ' העלה את המחירים לפני כשבועיים, וכעת מציג את הורדתם כחלק מהמאבק ביוקר המחיה. "סמוטריץ, יא פדחן, העלת את מחירי הדלק לפני שבועיים, ועכשיו אתה מוריד בחזרה וטוען כי ככה נלחמים ביוקר המחייה", כתב ברסלבסקי. הוא הוסיף בציניות: "וואו. פשוט גאון!". ברסלבסקי לא הסתפק בביקורת על המהלך הכלכלי, וקרא להוציא את סמוטריץ' מהחיים הפוליטיים. לדבריו, הביקורת שלו כלפי שר האוצר אינה קשורה עוד לחלוקה בין ימין לשמאל.

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"דיי בבקשה שמישהו יעיף אותו לבית כבר בבקשה זה כבר לא משנה ימין או שמאל הבן אדם נוכל", כתב בפוסט החריף.

בסיום דבריו העלה ברסלבסקי טענה קשה בנוגע למצבם של הלומי הקרב ולקבלת הכספים המיועדים להם. "רק אציין, 6 הלומי קרב התאבדו בחודש האחרון בגלל שלא מקבלים כספים משר האוצר המוצלח שלנו", טען.