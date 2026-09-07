חבר מפלגתו של וינטר: בשעות הקרובות יהיו הפתעות שלא חשבתם שתשמעו

יוסף חדאד ועופר וינטר ( חיים גולדברג\פלאש 90 )

ברקע השעות האחרונות והמתוחות שלפני סגירת הרשימות לכנסת, פעיל ההסברה וחבר מפלגת 'עמך ישראל', יוסף חדאד, הבהיר הבוקר (שני) בראיון לרדיו 103FM כי סיעתו בראשות תא"ל (במיל') עופר וינטר לא תוותר על בשורת ההתחדשות, ורמז על חיבורים מפתיעים ברגע האחרון.

"הרעיון שלנו הוא לבוא עם רוח חדשה. אם נצטרף למפלגה אחרת ביטלנו את הרעיון הזה", הסביר חדאד את הקו המוביל של הרשימה. עם זאת, הוא סירב לשלול איחודים עם גורמים חדשים בזירה וחשף: "לא נחבור לרוח שהיא לא חדשה. ייתכן שבשעות הקרובות יהיו הפתעות מבחינת איחודים עם רוח חדשה, שלא חשבתם שתשמעו".

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בדבריו התייחס חדאד לשמועות על המגעים שניהל מול המפלגות הגדולות והבהיר מנגד את מערכת היחסים והתיאום ההדוק מול יו"ר המפלגה וינטר: "לא היו לי שיחות ישירות עם נתניהו בשום שלב. היו לי לא מעט פניות שקיבלתי. קיבלתי החלטה להצטרף לפוליטיקה, לאנשים חדשים. ישבתי עם וינטר על אידיאולוגיה ועקרונות. ראיתי שאנחנו מסכימים על 99% מהנושאים".