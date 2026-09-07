אביו של המשוריין בליכוד - בכיר מאוד במפלגה המתחרה

נתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

שיריון יוצא דופן וחיבור משפחתי מעניין במיוחד ברשימת הליכוד לכנסת: יזם ההייטק אורן דוברונסקי, ששוריין לאחרונה ברשימת הליכוד, התייחס הבוקר (שני) בראיון לרדיו 103fm למורכבות המשפחתית והפוליטית – נוכח העובדה שאביו מכהן בתפקיד בכיר במפלגת יריבה, כיו"ר הוועדה המסדרת של 'ישראל ביתנו'.

דוברונסקי סיפר בגילוי לב על התמיכה והעידוד שקיבל מהבית להיכנס לחיים הציבוריים, למרות הפערים המפלגתיים. "אבא שלי דחף אותי להצטרף לפוליטיקה", שיתף היזם במהלך הראיון. "אני מכיר את ליברמן הרבה שנים. בבית שלנו יש חופש מחשבה. אבא שלי ראה בזה צעד טוב, לא הייתה לו בעיה עם הצעד הזה".

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דוברונסקי הוסיף וחשף כי היחסים החמים נשמרו גם מול יו"ר ישראל ביתנו עצמו, שבירך אותו על הצעד הפוליטי שעשה בשורות הליכוד: "גם ליברמן התקשר לברך אותי".