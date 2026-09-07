אלמוג בוקר: "נתניהו היה חייב להשתגע הבוקר"

( חיים גולדברג / פלאש90 )

זעם בדרום בעקבות תקרית המטען הבוקר ברצועת עזה: העיתונאי ואיש חדשות 12, אלמוג בוקר, יצא במתקפה חריפה נגד הדרג המדיני ומדיניות התגובה של צה"ל במרחב הלחימה ברצועה. "זה התחיל עם עפיפונים (בלי חומר נפץ), המשיך עם ירי לעבר כוחותינו ועכשיו מטען במרחב הקו הצהוב על כלי הנדסי של צה"ל", שרטט בוקר את ההסלמה ההדרגתית בגזרה.

בוקר מתח ביקורת חריפה על האופן שבו בוחרת ישראל להגיב לאירועים האחרונים, והשווה זאת למדיניות שקדמה למתקפת הטרור המובילה: "למה? פשוט מאוד: תגובות מדודות כמו לפני השבעה באוקטובר. על העפיפונים לא הגבנו בכלל. על הירי לעבר כוחותינו, צה"ל תקף במרחב ועכשיו תקיפת תשתיות. תגובות מדודות זה בדיוק מה שחמאס מחפש, וזה הדבר האחרון שירתיע אותו".

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בדבריו הפנה בוקר אצבע מאשימה ישירה לעבר ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, ודרש שינוי תפיסתי דרמטי ומעשי בשטח. "הבוקר הזה בעל הבית (נתניהו…) היה צריך להשתגע, התגובה אמורה הייתה חייבת להיות עוצמתית, וישראל הייתה חייבת לקחת לחמאס שטח נוסף מעבר לקו הצהוב", סיכם בוקר ותהה: "ראש הממשלה נתניהו? שר הביטחון כץ?".