הפרה נוספת: חמאס הפעיל מטען נגד הכוח, צה"ל תקף ברצועה

צה"ל תקף במהלך הלילה (שני) תשתיות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, בתגובה להפעלת מטען נגד כוחות צה"ל בצפון הרצועה.

האירוע התרחש אתמול, כאשר כלי הנדסי של הכוחות שפעלו באזור הקו הצהוב עלה על מטען של חמאס. כתוצאה מהפיצוץ לא היו נפגעים בקרב כוחות צה"ל.

בצה"ל הגדירו את הפעלת המטען "הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חמאס", ובעקבות האירוע הוחלט להגיב בתקיפות במהלך הלילה.

לפי הודעת הצבא, הותקפו תשתיות של חמאס ששימשו את ארגון הטרור לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צה"ל.

בצה"ל הבהירו כי כוחות פיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם הפסקת האש, וכי יפעלו להסרת כל איום מיידי על הכוחות ועל אזרחי ישראל.