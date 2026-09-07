הלחץ על נתניהו עבד: השינוי של הרגע האחרון בשריוני הליכוד

נתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

שעות לפני תחילת הגשת הרשימות לבחירות, מסתמן כי ראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו ישנה את מיקומם של חלק מהשריונים שתכנן להציב בצמרת הרשימה.

על פי הפרסום של עמית סגל, לפי המסתמן, חלק מהמועמדים שיועדו לעשירייה הראשונה יעברו לעשירייה השנייה, זאת בעקבות לחץ שהפעילו בכירים במפלגה, החוששים כי ריבוי השריונים ידחק לאחור את נבחרי הליכוד. השינוי מגיע לאחר שבשבועות האחרונים ניסה נתניהו להשתמש בשריונים כדי להביא לרשימה גם שמות חדשים ובולטים.

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כפי שפורסם, אחד מהם הוא ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ', שקיבל הצעה חריגה במיוחד: המקום השלישי ברשימת הליכוד, תפקיד שר בכיר וסגנות ראש הממשלה. דנילוביץ' שקל את ההצעה, אך בסופו של דבר דחה אותה.

נתניהו בחן גם אפשרות לצרף ראשי רשויות נוספים, בהם ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות חיים ביבס וראש עיריית דימונה בני ביטון, אך לפי הפרסום גם הם לא נענו בשלב זה להצעות להצטרף.

כל זאת קורה כאשר הזמן הולך ואוזל: בשעה 13:00 היום יחל הליך הגשת הרשימות לבחירות הקרובות, והמגעים סביב השריונים והחיבורים הפוליטיים צפויים להימשך עד סמוך למועד הסגירה.