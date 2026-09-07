גנץ בונה את המפלגה מחדש: אלה השמות שהוא רוצה לצידו

בני גנץ אינו מתכוון לוותר על התמודדות עצמאית בבחירות הקרובות.

למרות השינויים שעברה כחול לבן בתקופה האחרונה, במפלגה כבר עובדים על בניית רשימה מחודשת שתנסה למשוך דמויות שאינן מזוהות באופן מובהק עם אחד הגושים.

על פי הפרסום של אבי סלומון בוואלה חדשות, גנץ ואנשיו מחפשים מועמדים שיוכלו להשתלב תחת מסר של אחדות וממלכתיות, ובוחנים גם אישים שניהלו בתקופה האחרונה מגעים עם מסגרות פוליטיות אחרות - אך נותרו בסופו של דבר מחוץ להן.

אחד השמות הבולטים שנמצא על הפרק הוא דדי שמחי. שמחי אמנם כבר הצהיר כי לא יתמודד בבחירות הקרובות, אך בכחול לבן מתכוונים לנסות ולשכנע אותו לשנות את החלטתו ולהצטרף לרשימה שמתגבשת סביב גנץ.

גם שמו של יולי אדלשטיין עדיין נמצא בתמונה. אדלשטיין נותר ללא מסגרת פוליטית לאחר שגלעד ארדן החליט שלא להתמודד בבחירות, ובכחול לבן מעריכים כי הרקע והעמדות שלו עשויים להתאים לניסיון של גנץ לבנות רשימה שחוצה את החלוקה המסורתית בין המחנות.