נערכים למתקפת פתע: תרגיל צבאי נרחב החל באילת

כוח צה"ל. ארכיון ( Nati Shohat/Flash90 )

צה"ל ממשיך ברצף התרגילים לשיפור המוכנות לתרחישי הפתעה: הבוקר (שני) החל תרגיל "קדמת חומה" בגזרת אוגדה 80, שיתקיים במרחב העיר אילת ולאורך הגבול המזרחי.

במוקד התרגיל עומדת התמודדות עם מתקפת פתע רחבת היקף ותרחישי הסלמה, והוא נבנה בין היתר על בסיס הפקת הלקחים מאירועי 7 באוקטובר. כלל כוחות האוגדה צפויים להשתתף בתרגיל, לצד כוחות מחיל האוויר ומחיל הים ובשיתוף גורמי ביטחון נוספים. התרגיל מגיע יממה בלבד לאחר בוחן הפתע המטכ"לי "עלות השחר 2.0", שעליו הורה הרמטכ"ל אייל זמיר.

במסגרת הבוחן אתמול הוקפצו מפקדים וכוחות ונבחנה יכולת צה"ל להתמודד ללא התרעה מוקדמת עם אירוע מורכב המתפרץ במקביל במספר זירות.

כעת עובר הדגש גם לגזרה הדרומית והמזרחית, כאשר אוגדה 80 תיבחן בהתמודדות עם תרחישי קיצון וביכולת לתת מענה מהיר למתקפת פתע ולהסלמה.

במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי רכב, כלי טיס וכלי שיט באזור אילת ולאורך הגבול המזרחי.

בצה"ל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני וכי מדובר בפעילות מתוכננת במסגרת התרגיל.