מקום 3, שר בכיר וסגן רה"מ: ראש העיר דחה את הצעת השריון בליכוד

נתניהו ( חיים גולדברג/פלאש90 )

בנימין נתניהו ממשיך לחפש אחר שמות בולטים שיוכל לשלב בצמרת רשימת הליכוד לקראת הבחירות.

במסגרת המאמצים הללו הונחה על שולחנו של ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', הצעה שקשה להתעלם ממנה. על פי הפרסום של אלמוג בוקר בחדשות 12, נתניהו הציע לדנילוביץ' להשתלב במקום השלישי ברשימת הליכוד, ובהמשך, במקרה של הקמת ממשלה, להתמנות לשר בכיר ולכהן גם כסגן ראש הממשלה. זו אינה הפעם הראשונה שבה נתניהו מנסה לצרף את דנילוביץ' לליכוד, אולם בניגוד להצעות קודמות שנדחו, הפעם ראש עיריית באר שבע לא השיב מיד בשלילה. הוא היה מוכן לבחון את האפשרות, אף שמלכתחילה נטה שלא להיענות לה.

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בסביבת נתניהו ביקשו מדנילוביץ' שלא למהר ולהכריע ולהקדיש להצעה לילה נוסף של מחשבה. לאחר שחזר עם תשובה שלילית, נעשה ניסיון נוסף לשכנעו לקחת עוד מספר ימים - אולם בסופו של דבר החליט דנילוביץ' לסרב סופית.

דנילוביץ' אינו ראש הרשות היחיד שנמצא על הכוונת. נתניהו מעוניין לצרף לרשימת הליכוד גם דמויות בולטות נוספות מהשלטון המקומי, ובהן ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות חיים ביבס וראש עיריית דימונה בני ביטון. לפי הדיווח, בשלב זה גם הניסיונות הללו אינם מבשילים להצטרפות.