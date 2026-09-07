ChatGPT חיסל תעשייה שלימה בקניה שפעלה במשך שנים

במשך יותר מעשור הייתה קניה מוקד לתעשייה דיגיטלית 'אפורה' של כתיבת עבודות אקדמיות עבור סטודנטים מחו״ל. אלפי צעירים משכילים, דוברי אנגלית ובעלי גישה לאינטרנט מהיר, כתבו בתשלום חיבורים, מטלות ועבודות סמינריוניות עבור לקוחות מארה״ב, בריטניה ומדינות נוספות.

לפי תחקיר של ניו יורק טיימס, בשיא הפעילות הועסקו בניירובי לפחות 40 אלף אנשים בכתיבת עבודות עבור אחרים. הענף צמח בזכות אוכלוסייה גדולה של בוגרי אוניברסיטאות דוברי אנגלית, עלויות מחיה נמוכות יחסית והתפשטות האינטרנט הזול והמהיר. עבור רבים, זו הייתה הכנסה גבוהה בהרבה מעבודה מקומית.

טֶרֶסִיוֹס בונדי, אחד הכותבים שתוארו בתחקיר, עבר לניירובי ב-2011 כדי ללמוד באוניברסיטה. לאחר שסיים תואר בבריאות הציבור, הוא בחר בכתיבת עבודות במקום עבודה בתחום המקצועי שלו. לדבריו, גבה 40 עד 70 דולר לעבודה, כתב יותר מ-2,500 עבודות במשך כ-12 שנים והקים עסק קטן סביב השירות.

ChatGPT שינה את המשוואה

השקת ChatGPT בנובמבר 2022 לא העלימה את הביקוש לעבודות אקדמיות לא-אותנטיות - אך העבירה אותו מבני אדם למכונות. סטודנטים יכלו לקבל טקסט במהירות ובעלות נמוכה בהרבה, לעיתים בחינם, בלי להמתין לכותב או לנהל מולו תשלום.

כתוצאה מכך, ההזמנות התמעטו, המחירים נשחקו וההכנסות צנחו. ריצ׳רד אסילאבה, שהעסיק בשיאו כ-100 כותבים, סגר את העסק. כותבים שהרוויחו בעבר 900 עד 1,200 דולר בחודש מדווחים כיום על 500 עד 800 דולר. גם בונדי סגר את העסק שלו.

הפגיעה התרחבה גם לתחומים כמו תמלול, תרגום בסיסי ומשימות דיגיטליות חוזרות עבור חברות זרות - עבודות שמערכות AI ואוטומציה מסוגלות לבצע יותר ויותר בעצמן.

אזהרה לכלכלת הפרילנס

חלק מהכותבים לשעבר מצאו עבודה בעריכת טקסטים שנוצרו ב-AI, כדי להפוך אותם לאנושיים יותר ולעקוף מערכות זיהוי. אחרים עברו לתיוג נתונים ולאימון מודלים, אך מדובר לעיתים בעבודות בשכר נמוך יותר וביציבות מוגבלת.

הסיפור הקנייתי מורכב מבחינה מוסרית, משום שכתיבת עבודות עבור סטודנטים אחרים פוגעת ביושרה האקדמית. אך מצד שני הוא מדגים בעיה רחבה הרבה יותר: עובדים שפיתחו אנגלית ומיומנויות דיגיטליות כדי להשתלב בשוק העולמי עלולים לגלות שהיתרון שלהם מתאדה כאשר תוכנה מבצעת את אותה משימה מהר ובמחיר זניח.

בקניה מסיימים יותר מ-100 אלף צעירים אוניברסיטאות מדי שנה, בעוד משרות שכירות נותרות נדירות. הממשלה ניסתה לקדם מיקור חוץ דיגיטלי כפתרון לתעסוקת צעירים, אך קריסת ענף כתיבת העבודות מבהירה שגם מקצועות מקוונים אינם חסינים מפני מהפכת ה-AI.