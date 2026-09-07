'צורה ענקית בעלת 10 צלעות' |האבל חושף תעלומה חדשה בחלל

מדענים גילו תופעה יוצאת דופן באטמוספרה של שבתאי: מבנה עצום בעל עשר צלעות, מעין "דקגון", המקיף את אזור הקוטב הדרומי של כוכב הלכת.

התגלית מבוססת על תצפיות של טלסקופ החלל האבל. הצורה התגלתה בתוך שכבות העננים של שבתאי, העשירות בין היתר באמוניה. מדובר בגל אטמוספרי גדול במיוחד, שנראה כחלק ממערכת זרמי סילון המקיפה את הקוטב. המבנה מופיע בכמה שכבות שונות של האטמוספרה, ולכן אינו רק תופעה מקומית בעננים העליונים.

התגלית מזכירה מיד את אחת התופעות המפורסמות ביותר בשבתאי: המשושה הענק המקיף את הקוטב הצפוני של כוכב הלכת. אותו מבנה בעל שש הצלעות התגלה כבר בתצפיות של חלליות וויאג'ר בשנות ה-80, ומאז נחשב לאחד המבנים האטמוספריים המוזרים ביותר במערכת השמש.

אלא שהמבנה החדש בדרום שונה ממנו בכמה מובנים. בעוד שהמשושה הצפוני נותר יציב יחסית במשך עשרות שנים, המצולע הדרומי נראה צעיר ודינמי יותר. החוקרים מעריכים כי הוא עשוי היה להיווצר בשנים האחרונות, ככל הנראה בין 2017 ל-2023, תקופה שבה אזור הקוטב הדרומי של שבתאי לא היה נוח לצפייה מכדור הארץ.

החוקרים חזרו לתצלומי האבל משנת 2023 וגילו בהם סימנים ראשונים למבנה, ובהמשך תצפיות נוספות אפשרו לזהות את עשר הצלעות בצורה ברורה יותר. אחת התצפיות המרכזיות בוצעה ב-29 באוגוסט 2025, והתוצאות פורסמו בתחילת ספטמבר 2026 בכתב העת Science Advances.

גם ממדי התופעה יוצאי דופן. לפי הדיווח שפורסם ב-AP, אורכה של אחת מצלעות המבנה לבדה עולה על כ-16 אלף קילומטרים. לשם השוואה, קוטרו של כדור הארץ כולו הוא כ-12,700 קילומטרים.

המצולע הדרומי גם אינו עומד במקומו. החוקרים מדדו תנועה מזרחה במהירות של כ-10 קמ"ש, בעוד שהמשושה הצפוני של שבתאי יציב הרבה יותר ביחס לסיבוב כוכב הלכת. ההבדל הזה עשוי לרמוז שמדובר בתופעה אטמוספרית מסוג שונה, או אולי בשלב מוקדם של מערכת שעדיין מתפתחת.

מדענים מכירים גלים וזרמי סילון גם באטמוספרות של כוכבי לכת אחרים, אולם היכולת של שבתאי לייצר מבנים בעלי צורה גיאומטרית מסודרת היא חריגה במיוחד. אחת ההשערות היא שהמצולעים נוצרים כתוצאה מיחסי גומלין בין זרמי אוויר הנעים במהירויות שונות סביב הקטבים.

החוקרים מקווים להמשיך לעקוב אחר הדקגון בשנים הקרובות, כאשר הקוטב הדרומי של שבתאי ייחשף בהדרגה טוב יותר לצפייה. אם המבנה ישנה את צורתו, יתפרק או יהפוך יציב יותר, הדבר עשוי לספק רמזים חשובים לשאלה כיצד נוצרות מערכות מזג אוויר עצומות בענקי גז.