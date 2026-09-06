יש לנו זוכה: זו המנצחת הגדולה של דה וויס 2026

אחרי עונה ארוכה ומלאת אודישנים וביצועים, הערב (ראשון) הגיעה העונה של "The Voice" לרגע הגדול שלה: אמה זיזה כהן, מהנבחרת של נועה קירל, היא הזוכה הגדולה של העונה.

העונה הנוכחית עוררה לאורך הדרך לא מעט שיח וביקורת ברשת, בעיקר סביב המבנה שלה: אחרי מספר גדול במיוחד של פרקי אודישנים, התחרות התקדמה במהירות לשלבי חצי הגמר והגמר. המעבר החד בין השלבים גרם לכך שעבור חלק מהצופים כמעט ולא הורגש תהליך ממושך שעברו המתמודדים לאורך העונה. הערב, אחרי הדרך הקצרה יחסית מהאודישנים לשלבים המכריעים, הגיעו ארבעה מהם לגמר הגדול והתחרו על הזכייה ועל חוזה הקלטות ביוניברסל מיוזיק.

ארבעה מנטורים, ארבעה פיינליסטים

אל הגמר הגיע כל אחד מארבעת המנטורים עם נציג משלו: רננה חובב מהנבחרת של עידן רייכל, אושר כהן מהנבחרת של עדן בן זקן, תמיר סרי מהנבחרת של סטטיק ואמה זיזה כהן מהנבחרת של נועה קירל.

אחרי הביצועים האחרונים וההצבעה המכריעה, נחשפה התוצאה: אמה זיזה כהן היא הזוכה הגדולה של "The Voice". רננה חובב, אושר כהן ותמיר סרי, שהגיעו יחד איתה עד לרגע האחרון של התחרות, הפסידו בקרב על המקום הראשון וסיימו את דרכם כפיינליסטים של העונה.