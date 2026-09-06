התגלית שמסעירה את החוקרים: האם נמצאו שרידי תיבת נח?

האתר שבו נמצאו השרידים ( צילום: Sivas Cumhuriyet University )

תעלומה שמעסיקה חוקרים כבר עשרות שנים חוזרת שוב לכותרות: צוות חוקרים שבוחן את אתר דורופינר שבמזרח טורקיה, לא הרחק מהר אררט, מדווח על ממצאים חדשים שעשויים לחזק את האפשרות שמתחת לפני הקרקע מסתתר מבנה מעשה ידי אדם. האתר מזוהה במשך שנים על ידי חלק מהחוקרים כמקום האפשרי שבו נחה תיבת נח לאחר המבול.

דורופינר הוא תצורה גיאולוגית גדולה דמוית סירה שהתגלתה מהאוויר בשנת 1959, במרחק של כ-30 קילומטרים מהר אררט. צורתה וממדיה עוררו לאורך השנים השערות רבות, בין היתר בשל הדמיון שמוצאים תומכי התיאוריה בין גודלה לבין המידות המתוארות בספר בראשית. אלא שעד היום לא נמצאה הוכחה מוסכמת לכך שמדובר בכלי שיט עתיק. ההתעניינות המחודשת מגיעה בעקבות סריקות באמצעות מכ"ם חודר קרקע, GPR, שנועד לזהות מבנים הנמצאים מתחת לפני האדמה מבלי לבצע חפירה. החוקרים דיווחו כי הסריקות מצביעות לכאורה על חללים בעלי קווים ישרים וזוויות של 90 מעלות, וכן על מבנה פנימי המחולק למספר מפלסים. לטענת אנשי הפרויקט, המאפיינים הללו מסקרנים במיוחד משום שהתיאור המקראי של התיבה מזכיר מבנה בן שלושה מפלסים. בנוסף נערכו בדיקות קרקע בתוך התצורה ומחוצה לה. לפי אנשי צוות המחקר, בדגימות שנלקחו מתוך האזור דמוי הספינה נמצא שיעור גבוה יותר של פחמן וחומר אורגני, לצד הבדלים ברמת החומציות ובריכוזי אשלגן. החוקרים מעלים אפשרות כי הנתונים עשויים להתאים לפירוק ממושך של חומר אורגני, אולי עץ, אך בשלב זה אין הוכחה שהחומר אכן מקורו בספינה עתיקה.

הסריקות מהאתר ( צילום: Sivas Cumhuriyet University )

מי שמוביל את המחקר החדש הוא פרופ' ג'נקר אטילה מאוניברסיטת סיוואס ג'ומהורייט בטורקיה, בשיתוף אנשי פרויקט Noah's Ark Scans. במהלך 2026 קיבל המחקר אישור רשמי להמשך בדיקות גיאולוגיות וארכאולוגיות באזור, צעד שאמור לאפשר בחינה שיטתית יותר של הממצאים.

אלא שלצד ההתלהבות קיימת גם ביקורת מדעית משמעותית. מחקרים גיאולוגיים קודמים קבעו כי צורת ה"ספינה" יכולה להיווצר בתהליכים טבעיים של קימוט שכבות סלע, סחף ותנועת קרקע. כבר בשנות ה-90 פורסמו מחקרים שטענו כי מה שתואר בעבר כחלקי מתכת, עץ מאובן או דפנות הספינה הוא למעשה תוצר של תהליכים גיאולוגיים טבעיים.

החוקרים במהלך הסריקות ( צילום: Sivas Cumhuriyet University )

גם ממצאי המכ"ם אינם נחשבים בפני עצמם להוכחה. סריקות מסוג זה מסוגלות לזהות שינויים וצורות מתחת לקרקע, אך אינן יכולות לקבוע בוודאות ממה הן עשויות או האם מדובר במבנה שנוצר בידי אדם. בעבר אף נעשו ניסיונות לשחזר תוצאות מכ"ם דומות באתר, ללא הצלחה מלאה.

לכן גם אנשי הצוות הנוכחי נזהרים מהכרזה חד משמעית. פרופ' אטילה אמר כי המחקר עדיין נמצא בעיצומו וכי תוצאות מקיפות יותר צפויות להתפרסם לאחר השלמת הבדיקות, כאשר דו"ח מלא מתוכנן לשנת 2027.

בינתיים, אתר דורופינר ממשיך להיות אחת התעלומות הארכאולוגיות והגיאולוגיות המסקרנות ביותר באזור. הממצאים החדשים אמנם אינם מוכיחים כי תיבת נח נמצאה, אך הם מעניקים לתיאוריה הוותיקה סיבה נוספת לבדיקה מעמיקה.