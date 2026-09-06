נעקץ ואיבד את קלף הפוקימון היקר שלו - ואז הקהילה התגייסה

מה שהחל כחוויה כואבת עבור ילד חובב פוקימון הפך בתוך זמן קצר לסיפור מרגש על קהילה שלמה שהתגייסה לעזרתו.

המקרה התרחש בשבוע שעבר במהלך אירוע Pokémon XP בסן פרנסיסקו. אריק באן, משקיע הון סיכון שהגיע לאירוע עם בנו, סיפר ברשת החברתית X כי במהלך החלפת קלפי פוקימון, אדם מבוגר ניצל את בנו והצליח לקבל ממנו כמה מהקלפים היקרים ביותר שלו במסגרת עסקה שלטענתו הייתה הונאה.

לדברי באן, בנו איבד בין היתר קלף נדיר במיוחד מסוג PSA 9 Rayquaza VMAX #218 מסדרת Evolving Skies. האב סיפר כי הילד השקיע שנים של איסוף והחלפות כדי להגיע לקלף בעל הערך הגבוה.

"הוא איבד את הקלפים היקרים ביותר שלו בעסקה לא ישרה עם מישהו בדוכן", כתב האב לאחר האירוע, והוסיף כי היה קשה לראות אדם מבוגר מנצל ילד.

אלא שהפרסום עורר תגובה מהירה מצד קהילת אספני הפוקימון. אחד הראשונים שהציע לסייע היה היוטיובר המוכר Deep Pocket Monster, שאותו פגש הילד זמן קצר לפני המקרה. הוא פנה למשפחה והודיע כי ישמח לנסות ולעזור.

גם אספן המכונה Sonoroman, המנהל אירועי פוקימון באמריקה הלטינית ובאוקיאניה, הציע לבדוק אם הקלף הנדיר נמצא באוסף שלו. לדבריו, אם ימצא אותו, יהיה מוכן למסור אותו לילד. אם לא, הבטיח להכין לו הפתעה אחרת במקרה שיחזור לכנס.

ההצעות לא הסתיימו שם. אספנים נוספים הציעו לעזור, ובהם גם חייל יוצא צבא ארצות הברית שהודיע כי יהיה מוכן להעניק לילד קלף Rayquaza דומה אם ברשותו עותק מתאים.

לא ברור אם בסופו של דבר קיבל הילד בחזרה את הקלף המדויק שאיבד, אולם ייתכן שמדובר במחווה ששווייה משמעותי במיוחד. שוק קלפי הפוקימון הפך בשנים האחרונות לשוק אספנות יקר, וכמה מהקלפים הנדירים נמכרים באלפי ואף בעשרות אלפי דולרים.

עבור אביו של הילד, האירוע הסתיים לפחות עם מסר אחר לגמרי מזה שהחל בו. באן הודה לכל מי שפנה למשפחה, הציע מתנות או ביקש לעזור, ואמר כי לצד הלקח הקשה שבנו למד בעקבות ההונאה, הוא זכה גם ללמוד שיעור נוסף.

לדבריו, התמיכה שקיבל הראתה לילד כי בעולם יש הרבה יותר אנשים טובים מאנשים רעים.