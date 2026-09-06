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חדשות פוליטי מדיני

המנכ"ל הבכיר מצטרף לגדי איזנקוט

המנכ"ל הבכיר מצטרף למפלגת "ישר!", ויהיה אחראי על ההיערכות הארגונית והטכנולוגית. מדובר במינוי מפתיע, שכן לרוזן אין כל ניסיון פוליטי קודם

21:56
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גדי איזנקוט (אבשלום ששוני\פלאש 90)

מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט ממשיכה להשלים את הערכותה לקראת הבחירות הקרובות, ומצרפת שורותיה דמות נחשבת מהעולם העסקי: זיו רוזן, לשעבר מנכ"ל חברת המתנות "ביימי" (BUYME) וקבוצת התיירות "גוליבר", הצטרף היום (ראשון) למפלגה ומונה לתפקיד יו"ר מטה הבחירות.

על פי הדיווח ב'וואלה', במסגרת תפקידו החדש יהיה רוזן אחראי על כלל ההיערכות הארגונית, הניהולית והטכנולוגית של המפלגה במערכת הבחירות.

הקוראת בקלפי

המינוי נחשב לצעד מעניין ויוצא דופן בכוורת של איזנקוט, שכן לרוזן אין כל ניסיון זירה פוליטית והוא מעולם לא לקח חלק פעיל או תפקיד רשמי במערכות בחירות בעבר. במפלגה בונים על ניסיונו הניהולי והטכנולוגי העשיר מהסקטור הפרטי כדי להוביל מערך בחירות יעיל ומתוכנן היטב.

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רינת
לפני 29 דקות

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