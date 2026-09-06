פנייה לוועדת הבחירות: "לפסול את המועמד של איזנקוט"

ברגע האחרון: פנייה דחופה הוגשה היום (ראשון) ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, בדרישה לפסול את מועמדותו לכנסת של ראש השב"כ לשעבר, יורם כהן, המתמודד ברשימת מפלגת "ישר" של גדי איזנקוט. ​את הפנייה הגישה עו"ד זהבה גור בשם חברי "מטה צדק לעמירם".

לטענתם, יש לפסול את מועמדותו בשל התנהלתו בפרשיית העינויים, אשר לדבריהם, נוגדת את אופייה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית. בבקשה טוענים המבקשים כי אין מדובר במחלוקת פוליטית שגרתית, אלא בחציית קווים אדומים חסרת תקדים של מי שעמד בראש זרוע ביטחונית וניצל את סמכותו כדי להעמיד את עצמו ואת המערכת מעל החוק ומעל עקרונות הדמוקרטיה.

​"חסינות מובנית מראש לעינויים ומצגי שווא"

לפי הנטען בבקשה, כהן יזם והוביל מהלך שיטתי לעקיפת פסיקת בג"ץ האוסרת על עינויים, כאשר הפך את הגנת "סייג הצורך" – שנועדה בדיעבד למקרי קיצון של סיכול מיידי בלבד "פצצה מתקתקת", להכשר תכנוני מראש המעניק חסינות מובנית לחוקרים.

​בפנייה מפורטת פגישת תיאום שכינס כהן בערב שבת במטה השב"כ עם צמרת משרד המשפטים, ובהם היועמ"ש יהודה וינשטיין ופרקליט המדינה שי ניצן, במטרה להכשיר הפעלת אמצעים פיזיים נגד קטין וכנגד עמירם בן אוליאל. המבקשים מדגישים כי הנחקרים היו מנותקים מהעולם החיצון במשך למעלה משבועיים, וכי השימוש בטענת "פצצה מתקתקת" נעשה כמצג שווא שנועד אך ורק לחלץ הודאה על אירוע עבר.