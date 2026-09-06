דדי שמחי חושף: זו הסיבה שהחלטתי לפרוש מהחיים הפוליטיים

דדי שמחי ( Tal Gal / Flash90 )

תחושת אכזבה קשה במערכת הפוליטית ברקע כישלון המגעים לאיחודים ולחיבורים בגושים השונים לקראת סגירת הרשימות. תא"ל (במיל') דדי שמחי יוצא במתקפה חריפה בראיון לתוכנית 'פתחי וזמרי בעם' ברדיו 'גלי ישראל', והאשים את ראשי המפלגות באובדן הזדמנות היסטורית ליצירת גוש אחדות רחב.

"היה פה לדעתי רעיון מצוין וחשוב שנפל", אמר שמחי בראיון. "אתה שואל אותי - בעיקר בגלל בעיות אגו של אנשים. אנשים לא הצליחו להתרומם לגודל האירוע. העם לדעתי רוצה אחדות, או לפחות חלק גדול ממנו רוצה אחדות, אבל כל המנהיגים של הגוש השלישי לא הצליחו להתרומם לגודל האירוע. תחושת אכזבה עמוקה".

במהלך הראיון הטיח המגיש יותם זמרי בפני שמחי כי האחריות לסיכול פוטנציאל האחדות מוטלת גם על המחנה הנגדי: "גם הגוש השני, נקרא לו האופוזיציה, אותם גם האשמת שהם לא רצו באיחוד הזה ובחיבור הזה. הרל"ביסטים, קפלן והשמאל - אשמים בזה שאין לנו אפילו פוטנציאל לאחדות".

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שמחי הסכים עם האבחנה והביע צער על כך שהפוליטיקה הישראלית חזרה לדפוסי העבר, על אף הטראומה הלאומית: "אני מסכים למה שאתה אומר. חשבתי שאחרי השבעה באוקטובר נתעלה מעל הוויכוחים הטיפשיים האלה - כן ביבי, לא ביבי - ונבין שיש פה משהו יותר גדול שצריך לעשות. ולצערי לא".