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חדשות פוליטי מדיני

עמית סגל: אם הוא לא עובר, איזנקוט יהיה ראש הממשלה

הפרשן הפוליטי עמית סגל, מתייחס לשעות שנותרו עד להגשת הרשימות, ומעריך: אם הוא מתמודד ולא עובר - איזנקוט יהיה ראש הממשלה

21:42
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עמית סגל (הדס פרוש / פלאש90)

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, מנתח את התמונה הפוליטית ב-51 הימים שנותרו עד לבחירות, ומצביע על הגורם העשוי להכריע את המערכת כולה: השאלה האם תתמודד ותעבור מפלגתו של תא"ל (במיל') עופר וינטר את אחוז החסימה.

"וינטר – זה בפרספקטיבה יותר רחבה הסיפור שלווה אותנו, ככל שייראה לבד, ב-51 הימים שנותרו", הסביר סגל. "כי השאלה אם וינטר עובר או לא מסתמנת כשאלה הקטנה-הכי גדולה במערכת הבחירות".

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סגל הציג את המאזן הפוליטי הדרמטי התלוי בשאלת עברו של וינטר: "אם הוא נופל קצת מתחת לאחוז החסימה – איזנקוט יכול לחגוג את ראשות הממשלה. אם הוא עובר את אחוז החסימה – איזנקוט למעשה יכול להיפרד ממנה. זה עד כדי כך קטן, ועד כדי כך השלכות גדולות".

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