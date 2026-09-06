עמית סגל: אם הוא לא עובר, איזנקוט יהיה ראש הממשלה

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, מנתח את התמונה הפוליטית ב-51 הימים שנותרו עד לבחירות, ומצביע על הגורם העשוי להכריע את המערכת כולה: השאלה האם תתמודד ותעבור מפלגתו של תא"ל (במיל') עופר וינטר את אחוז החסימה.

"וינטר – זה בפרספקטיבה יותר רחבה הסיפור שלווה אותנו, ככל שייראה לבד, ב-51 הימים שנותרו", הסביר סגל. "כי השאלה אם וינטר עובר או לא מסתמנת כשאלה הקטנה-הכי גדולה במערכת הבחירות".