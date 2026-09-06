5 פצועים בתאונה סמוך לשניר, ביניהם בת 10 במצב קשה

חמישה בני אדם נפצעו באורחים שונים בתאונת דרכים שהתרחשה הערב (ראשון) בכביש 99 סמוך לשניר. חובשים ופראמדיקים שהוזעקו למקום העניקו לפצועים טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותם במסוק מד"א-הצלה אייר ובניידות טיפול נמרץ ואמבולנסים של מד"א לבתי החולים רמב"ם וזיו.

רשימת הפצועים כוללת ילדה כבת 10 שנפצעה באורח קשה וסובלת מחבלת בטן, וכן צעיר בן 19 במצב בינוני עם חבלות בפנים ובאגן. שלושת הפצועים הנותרים מהתאונה במצב קל.

פראמדיקים במד"א אלי בן זקן ויובל לוי וחובש רפואת חירום במד"א יחיאל ביטון סיפרו כי "כשהגענו למקום התאונה הבחנו ב-2 רכבים עם פגיעות פח קשות כשהם במרכז הכביש, סרקנו את הזירה במהירות והבחנו ב-5 פצועים בדרגות פציעה שונות, בהן ילדה כבת 10 מעורפלת הכרה במצב קשה עם חבלה בבטן, מייד התחלנו בהענקת טיפול רפואי לפצועים ופינינו אותם בזריזות לבתי החולים."