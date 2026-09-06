איילת שקד חושפת: זו הסיבה שהחלטתי לא להתמודד בבחירות

איילת שקד ( יונתן זינדל / פלאש90 )

שרת המשפטים והפנים לשעבר, איילת שקד, פרסמה הערב הודעה אישית מפורטת שבה הסבירה את מניעיה מאחורי ההחלטה שלא להתמודד במערכת הבחירות הקרובות לכנסת.

"אני מודה שקיוויתי כי אחרי ה-7.10 המציאות הפוליטית בישראל תשתנה", פתחה שקד את דבריה. "לצערי, נראה שגם בבחירות הקרובות המערכת הפוליטית מתכנסת לאותם דפוסי מחנאות וחרמות, שני גושים שבעיניי מפרקים את המדינה. כאמא לבן קצין ולבת שמתגייסת לשירות משמעותי, מצער אותי לחשוב על מה שיקרה פה אם נקלע לסבבים רצופים של מערכת בחירות. מגיע לילדים הגיבורים שלנו יותר".

שקד הבהירה כי בעיניה הפתרון הנדרש בעת הזו הוא חיבור רחב, אך הודתה כי המפה הפוליטית הנוכחית אינה מאפשרת זאת: "אני חושבת ומאמינה שממשלה רחבה חוצת גושים הכרחית להתמודדות עם האתגרים הביטחוניים, המדיניים והכלכליים שמונחים לפתחנו, אבל נראה שממשלה כזאת איננה אפשרית במערכת הבחירות הנוכחית". בדבריה פנתה שקד ישירות לתומכיה ולציבור הדתי-לאומי והממלכתי שנותר ללא מענה: "אני יודעת שיש ביניכם מאוכזבים, מודה לכם על התמיכה ומבקשת סליחה מרבים מכם שביקשו שאכנס לזירה הפוליטית. חלקכם הלכתם איתי שנים רבות ואני שומעת מכם שאתם נשארים לבד, ללא ייצוג. בכאב אני אומרת, לא ראיתי דרך ריאלית לייצג אתכם כמו שצריך. אם הייתה כזו הייתי אומרת - הנני".

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את דבריה חתמה שקד בהבטחה להמשיך לפעול למען המדינה מחוץ למערכת הפוליטית: "אני מבטיחה כי אמשיך כתמיד לתרום למדינת ישראל בכל דרך שאוכל. עוד יבואו ימים טובים".