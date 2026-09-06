ח"כ ראשון מיש עתיד: "מאוכזב מהמיקום שלי"

מפלגת יש עתיד. ארכיון ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

חבר הכנסת רם בן ברק, ממייסדי 'יש עתיד', מגיב לראשונה לשיבוצו במקום ה-12 ברשימת 'ביחד' לכנסת. בראיון לתוכנית 'שש עם' בחדשות 12, הביע בן ברק אכזבה ממיקומו, אך הבהיר כי הוא מקבל את הכרעת הנהגת הרשימה וממשיך בכל הכוח לקראת הבחירות. "אם אני אגיד לך שאני מרוצה אז אני כנראה אשמע לא אמין ונכון", הודה בן ברק בגילוי לב בפתחי דבריו. עם זאת, הוא סירב לדרדר את האירוע למשבר פומבי והוסיף: "אבל אני בהחלט מקבל את המקום ואני יודע שמהמקום הזה אני אעשה הרבה דברים והכול יהיה בסדר. המטרה חשובה מהאדם".

בן ברק התייחס במהלך הראיון לגל העזיבות של חברי 'יש עתיד' שלא נכללו ברשימת 'ביחד' לכנסת, ולא הסתיר את התחושות הקשות שליוו את הרכבת המועמדים. "כל אחד שעזב זה כמו דקירה בלב", תאר בן ברק, והסביר את המורכבות הפוליטית: "המציאות היא כזאת שאין מקום לכולם, והיה צריך לקבל החלטות כואבות, וצריך להסתכל עם הפנים קדימה לחברי כנסת צעירים יותר שימשיכו בשנים הקרובות".

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בהתייחס למיקומו הדגיש בן ברק שוב ושוב כי מדובר בשאלה משנית לעומת היעד המרכזי של המחנה. "זה פחות חשוב", הבהיר בן ברק. "אנחנו נהיה בתוך הכנסת, אנחנו נעשה את מה שצריך בשביל להעיף את הממשלה הגרועה הזאת ולהעמיד במקומה ממשלה שיודעת לפעול, יודעת לעבוד, ובעיקר ערכית, ישרה ולא מושחתת".