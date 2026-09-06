סקר מנדטים דרמטי: גוש האופוזיציה מתרסק; נתניהו בעננים

( פלאש90 )

סקר מנדטים חדש מעלה כי המפלגה המאוחדת של יועז הנדל ופרופ' ירון זליכה עוברת את אחוז החסימה ומגיעה ל-4 מנדטים – כך עולה מסקר הבחירות שפורסם הערב (ראשון) במהדורת 'כאן חדשות'. הכניסה של המפלגה החדשה למפה מסבכת באופן משמעותי את התמונה הפוליטית ואת היכולת של כל אחד מהגושים להגיע להכרעה ולהרכיב ממשלה.

על פי הנתונים, במצב שבו הנדל וזליכה נכנסים לכנסת, גוש נתניהו עומד על 52 מנדטים – מנדט אחד בלבד יותר מגוש איזנקוט, שסופג מכה וצונח מ-55 מנדטים בסקר הקודם ל-51 בסקר הנוכחי.

גוש נתניהו שומר על כוחו הכולל למרות המשך הירידה של הליכוד, שאיבדה מנדט נוסף בהשוואה לשבוע שעבר ועומדת כעת על 20 מנדטים בלבד. במצב זה, אפילו בצירוף הנדל וזליכה, מגיע גוש נתניהו ל-56 מנדטים ונשאר רחוק חמישה מנדטים מהקו המיוחל של 61. מנגד, גוש איזנקוט יחד עם הנדל וזליכה מגיע ל-55 מנדטים בלבד, ויהיה חייב להישען על תמיכת רע"ם כדי להשיג הרוב הנדרש. לצד הירידה בליכוד, מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט ומפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט איבדו גם הן מנדט אחד וירדו ל-23 ו-13 מנדטים בהתאמה. מגמת הירידה בשיעור מנדט אחד נרשמה השבוע גם בקרב הדמוקרטים, עוצמה יהודית, יהדות התורה והרשימה הערבית המשותפת.

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מי שרושמות התחזקות בסקר הן מפלגת רע"ם, שעלתה מ-5 ל-6 מנדטים, ומפלגת הציונות הדתית שעלתה אף היא ל-6 מנדטים. ההתחזקות של הציונות הדתית מגיעה ברקע ההודעה על הריצה המשותפת והקמת הבלוק הטכני עם משה פייגלין ומפלגת 'זהות'.